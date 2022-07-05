https://ria.ru/20220705/obstrel-1800433244.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:49

2022-07-05T15:49

2022-07-05T16:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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украина

нато

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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок."В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла десятилетняя девочка", — написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.С начала дня ВСУ выпустили по Донецку более сотни боеприпасов.Спустя полчаса украинская артиллерия выпустила еще 15 снарядов по городу.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такие снаряды. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, это привело к жертвам среди мирного населения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, нато, ситуация в днр и лнр