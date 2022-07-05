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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/obstrel-1800433244.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:49
2022-07-05T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
донецк (днр)
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок."В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла десятилетняя девочка", — написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.С начала дня ВСУ выпустили по Донецку более сотни боеприпасов.Спустя полчаса украинская артиллерия выпустила еще 15 снарядов по городу.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такие снаряды. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, это привело к жертвам среди мирного населения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, донецк (днр), украина, нато, ситуация в днр и лнр
15:49 05.07.2022 (обновлено: 16:33 05.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл — РИА Новости. Украинские войска в 15:30 мск выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Погиб ребенок.
"В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла десятилетняя девочка", — написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 11:20Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом
С начала дня ВСУ выпустили по Донецку более сотни боеприпасов.
Спустя полчаса украинская артиллерия выпустила еще 15 снарядов по городу.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такие снаряды. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, это привело к жертвам среди мирного населения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецк (ДНР)УкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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