https://ria.ru/20220705/obstrel-1800384536.html

Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов

Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.07.2022

Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:57

2022-07-05T13:57

2022-07-05T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."Ситуация остаётся сложной. Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас. И они стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать", - сказал Пушилин журналистам во вторник.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр