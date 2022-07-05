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Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/obstrel-1800384536.html
Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов
Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов - РИА Новости, 05.07.2022
Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:57
2022-07-05T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра."Ситуация остаётся сложной. Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас. И они стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать", - сказал Пушилин журналистам во вторник.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
13:57 05.07.2022
 
Пушилин заявил о непростой ситуации в ДНР из-за украинских обстрелов

Глава ДНР Пушилин: ситуация в республике из-за обстрелов со стороны ВСУ остается непростой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил о сложной ситуации в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляло, что во вторник украинские войска выпустили по Донецку более 100 артиллерийских боеприпасов "натовского" калибра.
"Ситуация остаётся сложной. Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас. И они стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать", - сказал Пушилин журналистам во вторник.
Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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