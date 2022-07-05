08:58 05.07.2022 (обновлено: 09:46 05.07.2022)
ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области
Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Зерново Суземского района
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в Telegram-канале.
Суземский район Брянской области граничит на юге с Сумской областью Украины.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле приграничных населенных пунктов Глушковского района — деревни Марково и поселка Теткино. Подробности атаки он пообещал привести позднее.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.