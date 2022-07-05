https://ria.ru/20220705/obstrel-1800267427.html

ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области

ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области - РИА Новости, 05.07.2022

ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области

Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:58

2022-07-05T08:58

2022-07-05T09:46

происшествия

брянская область

александр богомаз

украина

суземский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Суземский район Брянской области граничит на юге с Сумской областью Украины.Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле приграничных населенных пунктов Глушковского района — деревни Марково и поселка Теткино. Подробности атаки он пообещал привести позднее.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.

https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800265849.html

брянская область

украина

суземский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, александр богомаз, украина, суземский район