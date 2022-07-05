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ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области - РИА Новости, 05.07.2022
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ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области
ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области - РИА Новости, 05.07.2022
ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области
Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:58
2022-07-05T09:46
происшествия
брянская область
александр богомаз
украина
суземский район
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Суземский район Брянской области граничит на юге с Сумской областью Украины.Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле приграничных населенных пунктов Глушковского района — деревни Марково и поселка Теткино. Подробности атаки он пообещал привести позднее.Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
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брянская область
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происшествия, брянская область, александр богомаз, украина, суземский район
08:58 05.07.2022 (обновлено: 09:46 05.07.2022)
 
ВСУ обстреляли приграничное село Зерново в Брянской области

Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Зерново Суземского района

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Зерново Суземского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал чиновник в Telegram-канале.
Суземский район Брянской области граничит на юге с Сумской областью Украины.
Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт сообщил об артиллерийском обстреле приграничных населенных пунктов Глушковского района — деревни Марково и поселка Теткино. Подробности атаки он пообещал привести позднее.
Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану, подгонять ее под какие-то сроки неправильно, российские войска достигают поставленных целей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
08:51Специальная военная операция на Украине
В Курской области пострадавших из-за обстрела населенных пунктов нет
 
ПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазУкраинаСуземский район
 
 
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