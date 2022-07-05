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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 05.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 5 снарядов калибром 155 миллиметров, и Александровку снарядами калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:54
2022-07-05T09:03
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
нато
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 5 снарядов калибром 155 миллиметров, и Александровку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.30. украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка также выпустили 8 снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Александровка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800267522.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), нато
08:54 05.07.2022 (обновлено: 09:03 05.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 5 снарядов калибром 155 миллиметров, и Александровку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Отмечается, что в 7.30. украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка также выпустили 8 снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Александровка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)НАТО
 
 
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