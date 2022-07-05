https://ria.ru/20220705/obstrel-1800266146.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 5 снарядов калибром 155 миллиметров, и Александровку снарядами калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:54

2022-07-05T08:54

2022-07-05T09:03

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему 5 снарядов калибром 155 миллиметров, и Александровку снарядами калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.30. украинские войска со стороны населенного пункта Красногоровка также выпустили 8 снарядов калибром 122 миллиметра по поселку Александровка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800267522.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), нато