Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ
Толстой: Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, пока продолжается хамство в ее адрес
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПарламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались оскорбительные и хамские решения в отношение РФ, если так будет продолжаться, то Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, заявил зампредседателя Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
Ранее Толстой сообщил, что Великобритания отказала членам российской делегации в возможности принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 2-6 июля в Бирмингеме.
"Страны Запада, НАТО, США на протяжении последних лет работы ассамблеи (Парламентская ассамблея ОБСЕ) пытались придать ей антироссийскую направленность, нарушая регламент, наплевав на целый ряд норм и правил процедуры ассамблеи. Систематически принимались оскорбительные, хамские по отношению к нашей стране резолюции и решения", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
"Россия готова работать в организации, которая называется "по безопасности и сотрудничеству", но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны", - добавил Толстой.
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