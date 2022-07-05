https://ria.ru/20220705/obse-1800429351.html

Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ

Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2022

Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ

Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

2022-07-05T15:37

россия

обсе

политика

парламентская ассамблея обсе

госдума рф

петр толстой

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались оскорбительные и хамские решения в отношение РФ, если так будет продолжаться, то Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, заявил зампредседателя Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.Ранее Толстой сообщил, что Великобритания отказала членам российской делегации в возможности принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 2-6 июля в Бирмингеме."Страны Запада, НАТО, США на протяжении последних лет работы ассамблеи (Парламентская ассамблея ОБСЕ) пытались придать ей антироссийскую направленность, нарушая регламент, наплевав на целый ряд норм и правил процедуры ассамблеи. Систематически принимались оскорбительные, хамские по отношению к нашей стране резолюции и решения", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня"."Россия готова работать в организации, которая называется "по безопасности и сотрудничеству", но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны", - добавил Толстой.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778417084.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обсе, политика, парламентская ассамблея обсе, госдума рф, петр толстой