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Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2022
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Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ
Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2022
Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ
Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:37
2022-07-05T15:37
россия
обсе
политика
парламентская ассамблея обсе
госдума рф
петр толстой
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались оскорбительные и хамские решения в отношение РФ, если так будет продолжаться, то Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, заявил зампредседателя Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.Ранее Толстой сообщил, что Великобритания отказала членам российской делегации в возможности принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 2-6 июля в Бирмингеме."Страны Запада, НАТО, США на протяжении последних лет работы ассамблеи (Парламентская ассамблея ОБСЕ) пытались придать ей антироссийскую направленность, нарушая регламент, наплевав на целый ряд норм и правил процедуры ассамблеи. Систематически принимались оскорбительные, хамские по отношению к нашей стране резолюции и решения", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня"."Россия готова работать в организации, которая называется "по безопасности и сотрудничеству", но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны", - добавил Толстой.
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россия, обсе, политика, парламентская ассамблея обсе, госдума рф, петр толстой
15:37 05.07.2022
 
Толстой выдвинул условие возобновления работы России в ПА ОБСЕ

Толстой: Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, пока продолжается хамство в ее адрес

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПарламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Страны Запада последние годы пытались придать работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ антироссийскую направленность, поэтому систематически принимались оскорбительные и хамские решения в отношение РФ, если так будет продолжаться, то Россия не будет работать в ПА ОБСЕ, заявил зампредседателя Госдумы, руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
Ранее Толстой сообщил, что Великобритания отказала членам российской делегации в возможности принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит 2-6 июля в Бирмингеме.
"Страны Запада, НАТО, США на протяжении последних лет работы ассамблеи (Парламентская ассамблея ОБСЕ) пытались придать ей антироссийскую направленность, нарушая регламент, наплевав на целый ряд норм и правил процедуры ассамблеи. Систематически принимались оскорбительные, хамские по отношению к нашей стране резолюции и решения", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
"Россия готова работать в организации, которая называется "по безопасности и сотрудничеству", но не будет работать, если права делегации РФ каким-либо образом ограничены или ущемлены, а вместо сотрудничества будет продолжаться хамство в отношении самой большой европейской страны", - добавил Толстой.
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РоссияОБСЕПолитикаПарламентская ассамблея ОБСЕГосдума РФПетр Толстой
 
 
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