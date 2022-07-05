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Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой
Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой - РИА Новости, 05.07.2022
Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой
Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит без участия России, поэтому российская делегация не будет признавать решения ассамблеи, они будут нелегитимными,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:57
2022-07-05T14:57
политика
россия
обсе
парламентская ассамблея обсе
госдума рф
петр толстой
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит без участия России, поэтому российская делегация не будет признавать решения ассамблеи, они будут нелегитимными, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой."Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня"."Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно", - подчеркнул Толстой. По его словам, в отсутствие российской делегации участники сессии обсуждают вопросы, касающиеся РФ, которые "занимают большую часть дискуссии"."Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется "Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ". "На самом деле включение второй пункт предложили поляки – это "Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины", - рассказал Толстой.Он назвал предложенные в декларацию пункты крайне политизированными и не исключил, что Россия даст должную ответную реакцию. "Как вы видите по формулировкам, пункты носят крайне политизированный характер, и если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать", - сказал Толстой.
https://ria.ru/20220704/obse-1800152427.html
https://ria.ru/20220622/delegaty-1797384095.html
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политика, россия, обсе, парламентская ассамблея обсе, госдума рф, петр толстой, санкции в отношении россии
14:57 05.07.2022
 
Россия не будет признавать решения сессии ПА ОБСЕ, заявил Толстой

Толстой заявил, что Россия не признает решения сессии ПА ОБСЕ, на которой ее не было

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит без участия России, поэтому российская делегация не будет признавать решения ассамблеи, они будут нелегитимными, заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.
"Мы сегодня встречаемся в момент, когда в Бирмингеме завершает свою работу 29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Как вы знаете, британские власти отказали в возможности участия в работе этой сессии делегации России и Белоруссии, нарушив все правила ОБСЕ. По всей видимости, для Британии такой организации не существует и правил тоже не существует", - сказал Толстой на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня".
Флаги с логотипом ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 16:51
Белорусской делегации отказали в визе для участия в сессии ПА ОБСЕ
"Российская делегация, не участвуя в парламентской ассамблее, не признает ее решения, они для нас являются нелегитимными и ничтожными. Соответственно, писать они в своих резолюциях сейчас могут все что угодно", - подчеркнул Толстой. По его словам, в отсутствие российской делегации участники сессии обсуждают вопросы, касающиеся РФ, которые "занимают большую часть дискуссии".
"Среди вынесенных дополнительных пунктов в итоговую декларацию предлагается включить совместный американо-литовско-украинский пункт, который называется "Агрессивная война РФ против Украины и ее народа и обусловленная ею угроза безопасности региона ОБСЕ". "На самом деле включение второй пункт предложили поляки – это "Человеческие измерения в контексте текущих угроз безопасности в регионе, обусловленных российской агрессией в отношении Украины", - рассказал Толстой.
Он назвал предложенные в декларацию пункты крайне политизированными и не исключил, что Россия даст должную ответную реакцию. "Как вы видите по формулировкам, пункты носят крайне политизированный характер, и если они войдут в итоговую декларацию, естественно, мы будем соответствующим образом реагировать", - сказал Толстой.
Посольство Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:34
Посольство Британии назвало причину отказа российским делегатам в визах
 
ПолитикаРоссияОБСЕПарламентская ассамблея ОБСЕГосдума РФПетр ТолстойСанкции в отношении России
 
 
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