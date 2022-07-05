https://ria.ru/20220705/obse-1800233148.html
СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины
СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины - РИА Новости, 05.07.2022
СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины
Следователи СК России запросят у Росгвардии данные о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины, сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:36
2022-07-05T00:36
2022-07-05T00:36
россия
следственный комитет россии (ск рф)
обсе
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_0:226:2696:1743_1920x0_80_0_0_05c96e3f0954a498dba0792cb8ea3d72.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи СК России запросят у Росгвардии данные о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины, сообщает Следственный комитет.Ранее в Росгвардии сообщали, что ее спецназовцы обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Также была изъята рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей."Следователи СК России запросят у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб... Указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности, следователями СК России будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
https://ria.ru/20220704/obse-1800177446.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800002954_299:102:2560:1798_1920x0_80_0_0_dd777910b8cea810de3ccfded5bc003a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), обсе, украина, в мире
СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины
СК России запросит у Росгвардии данные о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах Украины