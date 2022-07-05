https://ria.ru/20220705/obse-1800233148.html

СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины

СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины - РИА Новости, 05.07.2022

СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины

Следователи СК России запросят у Росгвардии данные о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины, сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T00:36

2022-07-05T00:36

2022-07-05T00:36

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обсе

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Следователи СК России запросят у Росгвардии данные о работе наблюдателей ОБСЕ в интересах спецслужб Украины, сообщает Следственный комитет.Ранее в Росгвардии сообщали, что ее спецназовцы обнаружили в доме бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, которые свидетельствуют о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Также была изъята рукописная схема мест дислокации подразделений ВС РФ в Крыму, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей."Следователи СК России запросят у Росгвардии сведения, подтверждающие работу наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб... Указанным фактам и действиям лиц, причастных к ведению противоправной разведывательной деятельности, следователями СК России будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

https://ria.ru/20220704/obse-1800177446.html

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Максим Горбачев

россия, следственный комитет россии (ск рф), обсе, украина, в мире