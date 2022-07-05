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ОАЭ откроют первую в регионе виртуальную больницу, пишут СМИ
ОАЭ откроют первую в регионе виртуальную больницу, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2022
ОАЭ откроют первую в регионе виртуальную больницу, пишут СМИ
Частная медицинская компания Thumbay Group из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует в октябре открыть в Эмиратах первую в регионе Персидского залива... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:00
2022-07-05T19:00
2022-07-05T19:00
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ДОХА, 5 июл - РИА Новости. Частная медицинская компания Thumbay Group из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует в октябре открыть в Эмиратах первую в регионе Персидского залива виртуальную больницу, сообщила эмиратская англоязычная газета Khaleej Times.Согласно планам компании, госпиталь будет полноценным виртуальным медицинским учреждением, где широко станут применять технологии искусственного интеллекта, а пациенты в общении с врачами смогут использовать аватары. Фармацевты в аптеке больницы будут заранее проинформированы, за какими препаратами пришли пациенты. Людей с ограниченными возможностями будут лечить на дому с помощью виртуальных технологий, а для тяжело больных пациентов специальные технологии будут воссоздавать в больнице домашнюю обстановку.ОАЭ стремятся стать одними из мировых лидеров в сфере использования передовых технологий и искусственного интеллекта, в частности в сфере медицины. Так, они построили специальный медицинский городок в Дубае, который состоит из нескольких зон - клинической, оздоровительной, больничной, бальнеологической.
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ОАЭ откроют первую в регионе виртуальную больницу, пишут СМИ
Газета Khaleej Times: ОАЭ откроют первую в регионе виртуальную больницу, пишут СМИ