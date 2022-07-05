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В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным - РИА Новости, 06.07.2022
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В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным - РИА Новости, 06.07.2022
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T17:59
2022-07-06T00:03
в мире
россия
норвегия
вячеслав володин
михаил матвеев
баренцево море
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации, заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер.Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно документу "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие Арктических стран".
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в мире, россия, норвегия, вячеслав володин, михаил матвеев, баренцево море, госдума рф
17:59 05.07.2022 (обновлено: 00:03 06.07.2022)
 
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным

МИД Норвегии: договор о сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии
Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Пункт пропуска через государственную границу в сторону Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации, заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер.
Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

"Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно", — сообщила Хаавардсдаттер телеканалу NRK.

Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно документу "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие Арктических стран".
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
 
В миреРоссияНорвегияВячеслав ВолодинМихаил МатвеевБаренцево мореГосдума РФ
 
 
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