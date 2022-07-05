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В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным - РИА Новости, 06.07.2022
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-05T17:59
2022-07-05T17:59
2022-07-06T00:03
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вячеслав володин
михаил матвеев
баренцево море
госдума рф
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор между Осло и Москвой о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации, заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер.Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить вопрос денонсации или приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.Как отметил депутат от КПРФ Михаил Матвеев, договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. Согласно документу "175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии". По словам политика, меры объяснялись тем, что договор должен был позитивно влиять на "взаимодействие Арктических стран".
https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html
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в мире, россия, норвегия, вячеслав володин, михаил матвеев, баренцево море, госдума рф
17:59 05.07.2022 (обновлено: 00:03 06.07.2022)
В Норвегии назвали договор о сотрудничестве в Баренцевом море бессрочным
МИД Норвегии: договор о сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации