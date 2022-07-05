https://ria.ru/20220705/niderlandy-1800368579.html
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах - РИА Новости, 05.07.2022
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
2022-07-05T13:08
2022-07-05T13:08
2022-07-05T13:08
видео
нидерланды
фермеры
экология
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В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
нидерланды
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800366075_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d8003b632cb0cf5ded5beeb3648eabb7.jpg
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Протестующие также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала. В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого.
Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
2022-07-05T13:08
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нидерланды, фермеры, экология, видео
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
2022-07-05T13:08
true
PT0M34S
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.