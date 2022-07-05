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Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах - РИА Новости, 05.07.2022
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Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах - РИА Новости, 05.07.2022
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
2022-07-05T13:08
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видео
нидерланды
фермеры
экология
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В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Протестующие также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала. В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
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видео, нидерланды, фермеры, экология, видео
Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
2022-07-05T13:08
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13:08 05.07.2022
 

Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах

Читать ria.ru в
Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.
В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
 
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