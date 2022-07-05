https://ria.ru/20220705/niderlandy-1800368579.html

Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах

Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах - РИА Новости, 05.07.2022

Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах

Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Участники акций также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала.

2022-07-05T13:08

2022-07-05T13:08

2022-07-05T13:08

видео

нидерланды

фермеры

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800366075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_567c6eb339bd8fab82d4f15f2cbaecea.jpg

В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Колонны из грузовиков и тракторов: фермеры протестуют в Нидерландах Фермеры в Нидерландах заблокировали доступ к десяткам распределительных центров различных супермаркетов в знак протеста против экологической политики правительства. Протестующие также перекрыли несколько дорожных магистралей. Полиция останавливала фермеров на тракторах и штрафовала. В результате скоординированных акций в супермаркетах страны появились пустые полки: не хватает хлебобулочных и кондитерских изделий, овощей и мороженого. Ранее правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры вышли на протесты, заявив, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота. 2022-07-05T13:08 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, нидерланды, фермеры, экология, видео