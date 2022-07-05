https://ria.ru/20220705/ndfl-1800486509.html

Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ

Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ - РИА Новости, 05.07.2022

Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ

Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:54

2022-07-05T17:54

2022-07-05T17:54

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.Декларационная кампания по НДФЛ в России завершилась 4 мая. Подавать декларацию российские налогоплательщики - физлица должны в том случае, если в предыдущем году они, например, продавали недвижимость, которая находилась в их собственности меньше трех лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников.Ранее правительство перенесло срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах россиян с 1 июня на 1 декабря текущего года. Однако никаких проблем с уплатой налогов, в том числе с доходов от зарубежных активов, Минфин, по словам замминистра, не видит.Заплатить НДФЛ с доходов за 2021 год налогоплательщики - физлица должны не позднее 15 июля текущего года. В противном случае со следующего дня за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

https://ria.ru/20220705/zoloto-1800365605.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)