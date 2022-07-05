Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ
Замминистра финансов Сазанов: Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ для физлиц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"К нам обращений не поступало на этот счет ни от кого – о переносе сроков уплаты налога", – сказал Сазанов, отвечая на вопрос о сроках уплаты подоходного налога для физлиц в текущем году.
Декларационная кампания по НДФЛ в России завершилась 4 мая. Подавать декларацию российские налогоплательщики - физлица должны в том случае, если в предыдущем году они, например, продавали недвижимость, которая находилась в их собственности меньше трех лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников.
Ранее правительство перенесло срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах россиян с 1 июня на 1 декабря текущего года. Однако никаких проблем с уплатой налогов, в том числе с доходов от зарубежных активов, Минфин, по словам замминистра, не видит.
Заплатить НДФЛ с доходов за 2021 год налогоплательщики - физлица должны не позднее 15 июля текущего года. В противном случае со следующего дня за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.