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Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ - РИА Новости, 05.07.2022
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Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ
Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ - РИА Новости, 05.07.2022
Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ
Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:54
2022-07-05T17:54
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.Декларационная кампания по НДФЛ в России завершилась 4 мая. Подавать декларацию российские налогоплательщики - физлица должны в том случае, если в предыдущем году они, например, продавали недвижимость, которая находилась в их собственности меньше трех лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников.Ранее правительство перенесло срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах россиян с 1 июня на 1 декабря текущего года. Однако никаких проблем с уплатой налогов, в том числе с доходов от зарубежных активов, Минфин, по словам замминистра, не видит.Заплатить НДФЛ с доходов за 2021 год налогоплательщики - физлица должны не позднее 15 июля текущего года. В противном случае со следующего дня за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
17:54 05.07.2022
 
Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ

Замминистра финансов Сазанов: Минфин не планирует переносить срок уплаты НДФЛ для физлиц

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минфин РФ не получал обращений о переносе срока уплаты НДФЛ в текущем году и не планирует таких мер, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"К нам обращений не поступало на этот счет ни от кого – о переносе сроков уплаты налога", – сказал Сазанов, отвечая на вопрос о сроках уплаты подоходного налога для физлиц в текущем году.
Декларационная кампания по НДФЛ в России завершилась 4 мая. Подавать декларацию российские налогоплательщики - физлица должны в том случае, если в предыдущем году они, например, продавали недвижимость, которая находилась в их собственности меньше трех лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы от зарубежных источников.
Ранее правительство перенесло срок подачи отчетов о движении средств на зарубежных счетах россиян с 1 июня на 1 декабря текущего года. Однако никаких проблем с уплатой налогов, в том числе с доходов от зарубежных активов, Минфин, по словам замминистра, не видит.
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Заплатить НДФЛ с доходов за 2021 год налогоплательщики - физлица должны не позднее 15 июля текущего года. В противном случае со следующего дня за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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