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Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России - РИА Новости, 05.07.2022
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Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России
Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России - РИА Новости, 05.07.2022
Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России
Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:47
2022-07-05T22:47
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
финляндия
швеция
нато
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Комментируя в эфире телеканала "Россия 24" процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сенатор отметил, что "на глобальную безопасность такого рода (события) не влияют".Сенатор также заявил, что если на территории скандинавских стан появятся элементы военной инфраструктуры, "мы будем вынуждены отвечать адекватно".Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартует процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.
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россия
финляндия
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, нато
22:47 05.07.2022
 
Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России

Климов: приближение НАТО к границам России может привести к катастрофическим событиям

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Комментируя в эфире телеканала "Россия 24" процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сенатор отметил, что "на глобальную безопасность такого рода (события) не влияют".
"Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает", - сказал Климов.
Сенатор также заявил, что если на территории скандинавских стан появятся элементы военной инфраструктуры, "мы будем вынуждены отвечать адекватно".
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартует процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.
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