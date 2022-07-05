https://ria.ru/20220705/nato-1800548620.html

Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России

Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России - РИА Новости, 05.07.2022

Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России

Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:47

2022-07-05T22:47

2022-07-05T22:47

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

финляндия

швеция

нато

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Комментируя в эфире телеканала "Россия 24" процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сенатор отметил, что "на глобальную безопасность такого рода (события) не влияют".Сенатор также заявил, что если на территории скандинавских стан появятся элементы военной инфраструктуры, "мы будем вынуждены отвечать адекватно".Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартует процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

россия

финляндия

швеция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, нато