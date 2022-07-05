Климов сообщил о возможных последствиях приближения НАТО к границам России
Климов: приближение НАТО к границам России может привести к катастрофическим событиям
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Риск возникновения "каких-то катастрофических событий" из-за приближения НАТО к границам России возрастает, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он, конечно, возрастает", - сказал Климов.
Сенатор также заявил, что если на территории скандинавских стан появятся элементы военной инфраструктуры, "мы будем вынуждены отвечать адекватно".
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартует процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что на данный момент Москва не видит какой-либо угрозы с территории Финляндии.