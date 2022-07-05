https://ria.ru/20220705/nato-1800401277.html

МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой

МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой - РИА Новости, 05.07.2022

МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:42

2022-07-05T14:42

2022-07-05T15:14

в мире

владимир путин

россия

украина

сша

нато

китай

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления высокопоставленных лиц блока, в частности генсека Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза."НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", — написал дипломат.Помимо этого, он назвал бомбы символом "оборонного блока".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html

россия

украина

сша

китай

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато, китай, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии