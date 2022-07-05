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МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой - РИА Новости, 05.07.2022
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МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой
МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой - РИА Новости, 05.07.2022
МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:42
2022-07-05T15:14
в мире
владимир путин
россия
украина
сша
нато
китай
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления высокопоставленных лиц блока, в частности генсека Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза."НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", — написал дипломат.Помимо этого, он назвал бомбы символом "оборонного блока".В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html
россия
украина
сша
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в мире, владимир путин, россия, украина, сша, нато, китай, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:42 05.07.2022 (обновлено: 15:14 05.07.2022)
 
МИД Китая охарактеризовал НАТО неожиданной фразой

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал слова Столтенберга о НАТО шуткой века

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в Twitter о последствиях действий Североатлантического альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Поводом послужили заявления высокопоставленных лиц блока, в частности генсека Йенса Столтенберга, об оборонительном характере союза.
Скриншот публикации заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Скриншот публикации заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Скриншот публикации заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
"НАТО — оборонительный альянс? Шутка века", — написал дипломат.
Помимо этого, он назвал бомбы символом "оборонного блока".
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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