https://ria.ru/20220705/nato-1800347606.html

Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции - РИА Новости, 05.07.2022

Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:26

2022-07-05T12:26

2022-07-05T12:48

в мире

анн линде (мид швеции)

пекка хаависто

швеция

финляндия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока."Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", - говорится в заявлении.Ожидается, что после подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20220705/nato-1800343756.html

швеция

финляндия

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Владимир Лаврентьев

в мире, анн линде (мид швеции), пекка хаависто, швеция, финляндия, нато