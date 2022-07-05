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Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции - РИА Новости, 05.07.2022
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Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции - РИА Новости, 05.07.2022
Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:26
2022-07-05T12:48
в мире
анн линде (мид швеции)
пекка хаависто
швеция
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока."Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", - говорится в заявлении.Ожидается, что после подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
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в мире, анн линде (мид швеции), пекка хаависто, швеция, финляндия, нато
12:26 05.07.2022 (обновлено: 12:48 05.07.2022)
 
Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

Постпреды стран НАТО подписали в Брюсселе протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Швеции Анне Линде во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 5 июля 2022
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Швеции Анне Линде во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 5 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Швеции Анне Линде во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 5 июля 2022
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока.
"Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", - говорится в заявлении.
Ожидается, что после подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.
По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
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В миреАнн Линде (МИД Швеции)Пекка ХаавистоШвецияФинляндияНАТО
 
 
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