12:26 05.07.2022 (обновлено: 12:48 05.07.2022)
Постпреды стран НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
Постпреды стран НАТО подписали в Брюсселе протоколы о присоединении Финляндии и Швеции
© AFP 2022 / Kenzo TribouillardМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Швеции Анне Линде во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 5 июля 2022
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Швеции Анне Линде во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 5 июля 2022
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали во вторник в штаб-квартире альянса в Брюсселе протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы блока.
"Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", - говорится в заявлении.
Ожидается, что после подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса.
По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.