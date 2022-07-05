https://ria.ru/20220705/nato-1800246842.html
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность - РИА Новости, 05.07.2022
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность
Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:38
2022-07-05T06:38
2022-07-05T06:38
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он напомнил, что США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности."Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS", - отметил секретарь Совбеза."Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20220704/nato-1800112862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, нато, в мире
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность
Секретарь Совбеза Патрушев: действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность