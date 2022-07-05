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Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность - РИА Новости, 05.07.2022
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Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность - РИА Новости, 05.07.2022
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность
Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:38
2022-07-05T06:38
россия
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он напомнил, что США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности."Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS", - отметил секретарь Совбеза."Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать", - сказал Патрушев.
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россия, сша, нато, в мире
06:38 05.07.2022
 
Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность

Секретарь Совбеза Патрушев: действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде", - сказал Патрушев, выступая во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.
Он напомнил, что США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности.
"Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS", - отметил секретарь Совбеза.
"Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать", - сказал Патрушев.
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