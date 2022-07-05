https://ria.ru/20220705/nato-1800246842.html

Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность

Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность - РИА Новости, 05.07.2022

Патрушев заявил, что действия НАТО дестабилизируют европейскую безопасность

Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:38

2022-07-05T06:38

2022-07-05T06:38

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Решение НАТО объявить Россию врагом ведет к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе и противоречит основополагающему акту Россия-НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он напомнил, что США и их сателлиты отказались вести с Россией конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности."Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, активно наращиваются военные силы и средства на восточном фланге. Приняты решения о вступлении в альянс Финляндии и Швеции. Создан новый военный блок AUKUS", - отметил секретарь Совбеза."Эти решения и действия не только ведут к эскалации напряженности и дестабилизации европейской безопасности, но и явно противоречат основополагающему акту Россия - НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20220704/nato-1800112862.html

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Максим Горбачев

россия, сша, нато, в мире