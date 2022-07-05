Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/narkotiki-1800499756.html
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.07.2022
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:43
2022-07-05T18:51
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотиков.
https://ria.ru/20220621/narkotiki-1796965615.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), наркотики
18:43 05.07.2022 (обновлено: 18:51 05.07.2022)
 
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте крупных партий наркотиков

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотиков.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 11:41
Силовики четырех стран ликвидировали крупный международный наркоканал
 
ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияМосковская область (Подмосковье)Наркотики
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала