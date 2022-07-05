https://ria.ru/20220705/narkotiki-1800499756.html

В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.07.2022

В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков

В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:43

2022-07-05T18:43

2022-07-05T18:51

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

московская область (подмосковье)

наркотики

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотиков.

https://ria.ru/20220621/narkotiki-1796965615.html

россия

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), наркотики