https://ria.ru/20220705/narkotiki-1800499756.html
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков - РИА Новости, 05.07.2022
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:43
2022-07-05T18:43
2022-07-05T18:51
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
московская область (подмосковье)
наркотики
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Московской области проректор таможенной академии подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области."Возбуждено уголовное дело в отношении проректора – директора центра информационных технологий ГКОУ ВО "Российская таможенная академия". Он подозревается в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере... Уголовное дело возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления "К" СЭБ ФСБ России", - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к производству и сбыту наркотиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия, московская область (подмосковье), наркотики
18:43 05.07.2022 (обновлено: 18:51 05.07.2022)
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте наркотиков
В Подмосковье проректора таможенной академии заподозрили в сбыте крупных партий наркотиков