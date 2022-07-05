В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов
Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране.
"Завтра мы проведем крупнейшее за десятилетие снижение налогов... Это ответственный и долговременный способ решения проблемы роста стоимости жизни и подготовки почвы для дальнейшего снижения налогов", - написал Джонсон в своем Twitter во вторник.
Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Это позволит 2,2 миллиона человек с низким заработком больше не платить за него, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечает газета Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.