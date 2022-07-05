Рейтинг@Mail.ru
В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/nalogi-1800426669.html
В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов
В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов - РИА Новости, 05.07.2022
В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:31
2022-07-05T15:31
великобритания
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab81501dabc37d24b6576e5a068e42fe.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране.Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Это позволит 2,2 миллиона человек с низким заработком больше не платить за него, сообщает телеканал Sky News.Как отмечает газета Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html
великобритания
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149628/22/1496282254_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_3e252c386bf7c068d416df556ccefb73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, украина, россия
15:31 05.07.2022
 
В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов

Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в Великобритании

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране.
"Завтра мы проведем крупнейшее за десятилетие снижение налогов... Это ответственный и долговременный способ решения проблемы роста стоимости жизни и подготовки почвы для дальнейшего снижения налогов", - написал Джонсон в своем Twitter во вторник.
Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Это позволит 2,2 миллиона человек с низким заработком больше не платить за него, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечает газета Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:01
Джонсон объявил о планах Великобритании увеличить оборонный бюджет
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
 
ВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала