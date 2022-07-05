https://ria.ru/20220705/nalogi-1800426669.html

В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов

В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов - РИА Новости, 05.07.2022

В Великобритании проведут крупнейшее за десятилетие снижение налогов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:31

2022-07-05T15:31

2022-07-05T15:31

великобритания

украина

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов в стране.Правительство Великобритании приняло решение повысить порог для зависящего от размера заработной платы взноса в систему государственного социального страхования с 9 500 до 12 570 фунтов стерлингов. Это позволит 2,2 миллиона человек с низким заработком больше не платить за него, сообщает телеканал Sky News.Как отмечает газета Times, благодаря этой мере сумма взноса также уменьшится для примерно 30 миллионов человек, что позволит им сэкономить 330 фунтов стерлингов в год.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.

https://ria.ru/20220630/velikobritaniya-1799281484.html

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украина

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, украина, россия