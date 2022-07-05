https://ria.ru/20220705/nakhimov-1800188286.html

Биография Павла Нахимова

Биография Павла Нахимова - РИА Новости, 05.07.2022

Биография Павла Нахимова

Российский флотоводец, герой обороны Севастополя Павел Степанович Нахимов родился 5 июля (23 июня по старому стилю) 1802 года в селе Городок (ныне не... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:21

2022-07-05T01:21

2022-07-05T01:21

справки

севастополь

владимир корнилов

нахимовское военно-морское училище

морской кадетский корпус

россия

адмирал нахимов (крейсер)

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Российский флотоводец, герой обороны Севастополя Павел Степанович Нахимов родился 5 июля (23 июня по старому стилю) 1802 года в селе Городок (ныне не существует) Вяземского уезда Смоленской губернии в многодетной дворянской семье (11 детей). Его отец – отставной майор Степан Нахимов. Пятеро братьев стали моряками, младший Сергей – вице-адмиралом, возглавлял Морской кадетский корпус в Петербурге (ныне Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский военно-морской институт). В 1815-1818 годах Павел Нахимов учился в Морском кадетском корпусе.В 1817 году в числе лучших гардемаринов совершил плавание к берегам Швеции и Дании на бриге "Феникс".В феврале 1818 года получил чин мичмана и был направлен во 2-й флотский экипаж Петербургского порта.В 1821 году переведен в 23-й флотский экипаж Балтийского флота.В 1822 году отправился в трехлетнее кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате "Крейсер". За него он получил свой первый орден Святого Владимира 4-й степени и чин лейтенанта.В 1826 году Нахимов был назначен командиром батареи на строящийся корабль "Азов". На нем он участвовал в боевых действиях против турецкого флота в Наваринском сражении 20 октября (8 октября по старому стилю) 1827 года в Ионическом море. За боевые подвиги "Азову" впервые в российском флоте были присвоены кормовой Георгиевский флаг и вымпел. За отличие в бою Нахимов был представлен к чину капитан-лейтенанта и ордену Святого Георгия 4-й степени.В 1828 году Нахимов – командир корвета "Наварин", на котором в составе русской эскадры принимал участие в блокаде пролива Дарданеллы.В 1830 году получил назначение на фрегат "Паллада".В 1834 году Нахимова перевели служить на Черное море. Его назначили командиром 41-го флотского экипажа с производством в капитаны 2-го ранга, а через два года – командиром линейного корабля "Силистрия". На нем капитан 1-го ранга Нахимов совершал крейсерские плавания, участвовал в перевозке сухопутных войск к берегам Кавказа.В 1845 году после производства в контр-адмиралы Нахимов командовал одним из боевых соединений Черноморского флота, совершавшим ежегодные плавания.В тот период Нахимов был одним из ближайших помощников адмирала Михаила Лазарева в деле укрепления Черноморского флота. Принимал участие в составлении проекта Морского устава, свода морских сигналов и других документов.В 1852 году Нахимов был произведен в вице-адмиралы и назначен начальником 5-й флотской дивизии, куда входила половина всего состава Черноморского флота.В сентябре-октябре 1853 года эскадра под командованием Нахимова в составе 12 кораблей, двух фрегатов, двух корветов, четырех пароходофрегатов, трех пароходов и 11 парусных транспортов за семь дней осуществила переброску из Севастополя в Анакрию (ныне Анаклия, Грузия) 13-й пехотной дивизии с двумя артиллерийскими батареями, обозом, продовольствием и боеприпасами. Это было первое мероприятие по борьбе с вражеским десантом Турции на Кавказе. За отличную операцию Нахимов получил орден Святого Владимира 2-й степени.16 октября (4 октября по старому стилю) 1853 года Турция объявила войну России. Началась Крымская война (1853-1856). К этому времени вице-адмирал Нахимов командовал эскадрой Черноморского флота. 30 ноября (18 октября по старому стилю) 1853 года она за несколько часов уничтожила турецкий флот в гавани города Синоп в Турции (Синопское сражение). За победу Нахимов был пожалован в кавалеры Святого Георгия II степени большого креста.В марте 1854 года, чтобы не допустить разгрома Турции, Англия и Франция объявили войну России и выступили на стороне Османской империи.В сентябре 1854 года началась 349-дневная героическая оборона русскими войсками главной базы Черноморского флота – Севастополя. Чтобы не дать противнику прорваться на Севастопольский рейд, по приказу Нахимова у входа в бухту было затоплено семь кораблей, а их личный состав направлен на укрепление гарнизона города. Усилиями Нахимова и других военачальников с суши город был опоясан линией укреплений. В короткий срок была создана глубоко эшелонированная оборона для эффективного использования артиллерии.В октябре 1854 года, после гибели вице-адмирала Владимира Корнилова, руководство обороной Севастополя полностью легло на Нахимова.В ноябре 1854 года он стал помощником начальника Севастопольского гарнизона генерала Дмитрия Остен-Сакена.В феврале 1855 года Нахимов был назначен командиром Севастопольского порта и военным губернатором города.8 апреля (27 марта по старому стилю) 1855 года был произведен в адмиралы.Под руководством Нахимова Севастополь девять месяцев отражал вражеские атаки. Оборона приобрела активный характер: он организовывал вылазки, вел контрбатарейную и минную войну, возводил новые укрепления, формировал боевые батальоны из моряков. мобилизовал гражданское население. Адмирал лично объезжал передовые позиции, получил несколько контузий.12 июля (30 июня по старому стилю) 1855 года Павел Нахимов скончался в результате ранения при объезде передовых укреплений на Малаховом кургане. Был погребен в адмиральской усыпальнице Владимирского собора в Севастополе.Нахимов был удостоен многих наград, среди них – ордена Святого Георгия 4-й (1827) и 2-й (1853) степеней, орден Святого Владимира 4-й степени (1825), орден святой Анны 2-й степени (1830), орден Белого орла (1855), английский орден Бани, греческий орден Спасителя и др. Нахимов 40 лет безупречно прослужил на русском флоте, совершил 34 морские кампании.В ознаменование его заслуг 3 марта 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены орден Нахимова 1-й и 2-й степеней, а также медаль Нахимова.В 1943-1945 годах в СССР в честь адмирала были созданы нахимовские училища (Тбилисское, Ленинградское, Рижское). Ныне имя адмирала носит Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге. В разные годы имя Нахимова носили российские и советские военные корабли, а также гражданские суда. Среди них – броненосный крейсер "Адмирал Нахимов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов" и др.Имя Нахимова увековечено в названии десятков улиц, площадей, проспектов, установке монументов по всей России. Первым в 1898 году стал памятник адмиралу в Севастополе. В 1928 году он был снесен и повторно установлен в 1959 году.С 2005 по 2012 год в Москве было установлено три памятника Нахимову.В 2002 году в Смоленске открылся Молодежный центр-музей имени адмирала Нахимова.В Смоленской области в честь адмирала было названо одно из сел, а Ленинградской области – озеро. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, севастополь, владимир корнилов, нахимовское военно-морское училище, морской кадетский корпус, россия, адмирал нахимов (крейсер)