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"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
Ядерная энергетическая установка, гиперзвуковое оружие, новейшее ракетное и торпедное вооружение — не имеющий аналогов в мире тяжелый атомный ракетный крейсер... РИА Новости, 11.07.2020
2020-07-11T08:00
россия
вячеслав попов
северный флот вмф россии
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вмф рф
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, вячеслав попов, северный флот вмф россии, крейсер проекта 1144, сша, вмф рф, безопасность, в мире

"Он завоюет океан": какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО

08:00 11.07.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Ядерная энергетическая установка, гиперзвуковое оружие, новейшее ракетное и торпедное вооружение — не имеющий аналогов в мире тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в 2022-м передадут ВМФ после глубокой модернизации. Фактически Северный флот получит новый корабль с гораздо большими возможностями, чем у предшественников. Об особенностях и боевом потенциале "Нахимова" — в материале РИА Новости.

Заново рожденный

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" сейчас находится в сухом доке Северного машиностроительного предприятия в Северодвинске. Крейсер встал на ремонт в 1999-м, прослужив на флоте около пятнадцати лет.
Ожидается, что корабль выйдет на заводские испытания уже в этом году. В Минобороны заявили, что после модернизации будет, по сути, новый корабль — кардинально обновят системы жизнеобеспечения, радиотехническое оборудование и корабельную энергетику. Но главное — на крейсере заменят устаревшее ракетное и артиллерийское вооружение на самые современные образцы.
По разным причинам дата сдачи корабля несколько раз "сдвигалась вправо". Во многом из-за того, что планы модернизации дополняли по ходу работ. В частности, несколько лет назад решили оснастить крейсер перспективным гиперзвуковым комплексом "Циркон", что потребовало дополнительных усилий и, соответственно, продления сроков ремонта.
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О том, что "Адмирал Нахимов" одним из первых кораблей ВМФ России получит гиперзвуковые ракеты, сообщил в начале мая заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, крейсер станет самой мощной боевой единицей в ВМФ, с современным высокоточным оружием большой дальности.
Так, ракеты "Циркон" несутся к цели в девять раз быстрее звука. Это делает их неуязвимыми для любой системы противовоздушной обороны — перехватить "Циркон" практически невозможно. Боеприпас летит на высоте несколько десятков километров на расстояние около тысячи километров. При этом постоянно меняет траекторию и маневрирует. Боевая часть относительно небольшая — двести килограммов. Но, учитывая высокую скорость и колоссальную кинетическую энергию, этого вполне достаточно, чтобы уничтожить крупный надводный корабль.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
По мнению военных экспертов, комплекс "Циркон" в несколько раз повысит боевые возможности не только крейсера "Адмирал Нахимов", но и всего флота.
"Корабль ждут, потому что те ракетные крейсеры, которые сейчас есть, "Петр Великий" и "Маршал "Устинов", нуждаются в усилении. А если "Адмирал Нахимов" вооружат еще и "Цирконами", то это сделает его кораблем особого геополитического значения", — сказал ранее РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев.
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"

Плавучая крепость

До модернизации "главным калибром" крейсера были два десятка ракет противокорабельного комплекса П-700 "Гранит", который бил на 600 километров. Эти ракеты приняли на вооружение в начале 1980-х, а создавали их специально для борьбы с авианосцами.
От атак с воздуха "Адмирал Нахимов" прикрывали зенитные ракетные комплексы С-300Ф "Форт" и "Оса-М", уничтожающие все типы воздушных целей на дистанциях от пяти метров до 150 километров.
Обновленный "Адмирал Нахимов" получит до 80 ракет различного типа, размещенных в универсальных пусковых установках. Это ракеты "Калибр" различных модификаций и сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы". "Калибр" поражает наземные цели на расстоянии около двух с половиной тысяч километров, а "Оникс" предназначен для уничтожения особо крупных кораблей.
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Защиту обеспечат комплексы противовоздушной обороны "Форт-М" и "Панцирь-М". Дальние рубежи на дистанциях до четырехсот километров прикроет система новейшего зенитного ракетного комплекса вертикального пуска "Полимент-Редут".
Кроме того, предусмотрено мощное противолодочное вооружение. Например, перспективный комплекс "Ответ", уничтожающий подводные лодки противника на расстоянии в несколько десятков километров. Небольшая торпеда в головной части боеприпаса "Ответа" отделяется от носителя после попадания в заданный район и ищет субмарину уже самостоятельно. Вероятность поражения цели приближается к 90 процентам.
Малогабаритный комплекс обороны "Пакет-НК" предназначен для борьбы как с подводными лодками, так и вражескими торпедами. Наводится на цель собственной гидроакустической станцией в автоматическом режиме. Система классифицирует атакующие торпеды, определяет параметры их движения. Действует "Пакет-НК" в ближней зоне обороны корабля — до десяти километров.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт" на гвардейском ракетном крейсере "Москва", который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района
Зенитный ракетный комплекс С-300Ф Форт на гвардейском ракетном крейсере Москва, который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт" на гвардейском ракетном крейсере "Москва", который прибыл к побережью Латакии для противовоздушной обороны района

Стратегический эффект

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов отметил в беседе с РИА Новости, что ВМФ России получит самый современный корабль с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны.
"И в советское, и в новое российское время корабли проекта 1144 имели и будут иметь колоссальное значение для ВМФ, — подчеркнул адмирал. — Крейсеры предназначены для решения задач в дальней океанской зоне. Сегодня военная стратегия базируется на возможностях прежде всего ударного оружия, удары по целям наносят с больших дистанций. Если раньше на первом плане была борьба непосредственно с ракетами, то сейчас важнее противостоять их носителям".
Михаил Ненашев добавил, что России необходимы как минимум четыре корабля класса "Нахимова". "Американцы строят ударные вымпелы очень быстро — к 2030-му они хотят ввести в строй еще около ста ракетных эсминцев "Арли Берк". "Нахимов" закроет один из пробелов. И это не какая-то экспансия, мы лишь восстанавливаем паритет", — отметил он.
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По словам эксперта, возможности обновленного крейсера позволят России защититься от усиливающейся агрессии США, когда американцы выходят из договоров по ограничению вооружений.
"С помощью новых ракетных систем крейсер способен не только уничтожать наземные и морские цели, но и сбивать ракеты и спутники, угрожающие из космоса, — уточнил Ненашев. — "Нахимов" эффективно прикроет страну с океанских направлений. Он готов топить крупные надводные цели за тысячу километров — всего один корабль изменит стратегическую обстановку в каком угодно регионе мира. Это очень важно в условиях новой гонки вооружений, развязываемой США".
© Фото : U.S. Navy Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Эсминец УРО типа «Арли Бёрк»
© Фото : U.S. Navy
Эсминец УРО типа "Арли Берк"
Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись на том, что "Адмирал Нахимов" сделает российский флот более сбалансированным. С вводом в строй крейсера ВМФ России сможет решать любые задачи в интересах безопасности страны.
Напомним, что тяжелые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан" начали разрабатывать в СССР еще 1960-х. Головной корабль заложили в 1973-м, а сдали флоту в 1980-м. Построили четыре таких вымпела. "Орланы" — единственные надводные корабли с атомной энергетической установкой в составе ВМФ России. Они считаются крупнейшими морскими боевыми платформами в мире — больше них только авианосцы.
В строю сегодня лишь крейсер "Петр Великий". Он тоже отправится на модернизацию после завершения работ на "Адмирале Нахимове". Два других корабля — "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" — скорее всего, утилизируют.
© Фото : Общественное достояниеТяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" в 1986 году. Имя при закладке — "Фрунзе"
Тяжелый атомный ракетный крейсер Адмирал Лазарев в 1986 году. Имя при закладке — Фрунзе
© Фото : Общественное достояние
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" в 1986 году. Имя при закладке — "Фрунзе"
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РоссияВячеслав ПоповСеверный флот ВМФ РоссииКрейсер проекта 1144СШАВМФ РФБезопасностьВ мире
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Егор Панкратов
72332005
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alex4410qwert
502000127
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