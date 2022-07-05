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МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине - РИА Новости, 05.07.2022
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МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине
МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине - РИА Новости, 05.07.2022
МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине
МИД Франции во вторник подтвердил гибель второго французского наемника на Украине и вновь призвал соотечественников не ездить в эту страну. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:49
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в мире
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. МИД Франции во вторник подтвердил гибель второго французского наемника на Украине и вновь призвал соотечественников не ездить в эту страну.Ранее радиостанция RTL сообщила, что второй наемник из Франции скончался от полученных в ходе артобстрела ранений на Украине. 20-летний Адриан Д. еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал другой французский наемник."Мы узнали печальную новость о его смерти. Мы выражаем наши соболезнования его семье, с которой контактируют соответствующие отделы Министерства Европы и иностранных дел", - сказал на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос журналиста о том, могут ли в Париже подтвердить гибель наемника из Франции Адриана Д. на Украине.В МИД Франции напомнили, что вся территория Украины является зоной боевых действий, в связи с чем туда не рекомендуется ездить по какой бы то ни было причине.В июне французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине. Как сообщала Libération, погибший, 32-летний француз Вильфрид Блерио, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Позднее МИД Франции подтвердил гибель соотечественника.
https://ria.ru/20220704/naemnik-1800130736.html
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в мире, франция, украина, харьков, мид франции‎
19:49 05.07.2022
 
МИД Франции подтвердил гибель своего гражданина на Украине

МИД Франции подтвердил гибель своего соотечественника Адриана Д. на Украине

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. МИД Франции во вторник подтвердил гибель второго французского наемника на Украине и вновь призвал соотечественников не ездить в эту страну.
Ранее радиостанция RTL сообщила, что второй наемник из Франции скончался от полученных в ходе артобстрела ранений на Украине. 20-летний Адриан Д. еще в марте присоединился к интернациональному легиону, сформированному в составе украинских войск. Адриан был ранен вблизи Харькова в начале июня в результате того же обстрела, жертвой которого стал другой французский наемник.
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"Мы узнали печальную новость о его смерти. Мы выражаем наши соболезнования его семье, с которой контактируют соответствующие отделы Министерства Европы и иностранных дел", - сказал на брифинге представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос журналиста о том, могут ли в Париже подтвердить гибель наемника из Франции Адриана Д. на Украине.
В МИД Франции напомнили, что вся территория Украины является зоной боевых действий, в связи с чем туда не рекомендуется ездить по какой бы то ни было причине.
В июне французская радиостанция Europe 1 сообщила о первом французском наемнике, убитом на Украине. Как сообщала Libération, погибший, 32-летний француз Вильфрид Блерио, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. Позднее МИД Франции подтвердил гибель соотечественника.
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