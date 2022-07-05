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В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря - РИА Новости, 05.07.2022
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря
Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:55
2022-07-05T11:55
2022-07-05T11:55
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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил академик Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фахреддин Гадиров."Наши исследования показывают, что 100 лет назад уровень воды в Каспийском море был на 2 метра выше, чем сейчас. С 2005 года каждый год уровень воды опускается на 10 сантиметров. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то его северо-восточную часть может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года", - сказал ученый, выступая на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные меры".
https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аральское море, каспийское море, азербайджан
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря
В Академии наук Азербайджана предрекли Каспию судьбу Аральского моря