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В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря

В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря - РИА Новости, 05.07.2022

В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря

Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:55

2022-07-05T11:55

2022-07-05T11:55

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аральское море

каспийское море

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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил академик Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фахреддин Гадиров."Наши исследования показывают, что 100 лет назад уровень воды в Каспийском море был на 2 метра выше, чем сейчас. С 2005 года каждый год уровень воды опускается на 10 сантиметров. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то его северо-восточную часть может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года", - сказал ученый, выступая на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные меры".

https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html

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каспийское море

азербайджан

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Екатерина Зайцева

в мире, аральское море, каспийское море, азербайджан