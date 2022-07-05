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В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря - РИА Новости, 05.07.2022
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В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря - РИА Новости, 05.07.2022
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря
Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:55
2022-07-05T11:55
в мире
аральское море
каспийское море
азербайджан
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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил академик Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фахреддин Гадиров."Наши исследования показывают, что 100 лет назад уровень воды в Каспийском море был на 2 метра выше, чем сейчас. С 2005 года каждый год уровень воды опускается на 10 сантиметров. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то его северо-восточную часть может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года", - сказал ученый, выступая на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные меры".
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в мире, аральское море, каспийское море, азербайджан
11:55 05.07.2022
 
В Азербайджане предрекли Каспию судьбу Аральского моря

В Академии наук Азербайджана предрекли Каспию судьбу Аральского моря

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на набережную города Каспийска
Вид на набережную города Каспийска - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на набережную города Каспийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то водоем может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года, заявил академик Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фахреддин Гадиров.
"Наши исследования показывают, что 100 лет назад уровень воды в Каспийском море был на 2 метра выше, чем сейчас. С 2005 года каждый год уровень воды опускается на 10 сантиметров. Если снижение уровня воды Каспия продолжится еще 25-30 лет, то его северо-восточную часть может ожидать судьба Аральского моря, южная часть которого высохла летом 2009 года", - сказал ученый, выступая на международной конференции "Колебания уровня Каспийского моря в условиях климатических изменений, прогноз и адаптационные меры".
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В миреАральское мореКаспийское мореАзербайджан
 
 
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