https://ria.ru/20220705/mongoliya-1800239396.html

Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением

Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением - РИА Новости, 05.07.2022

Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:55

2022-07-05T01:55

2022-07-05T10:51

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УЛАН-БАТОР, 5 июл — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает корреспондент РИА Новости.У трапа министра, который прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом, встречали девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии.Позже во вторник Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Ожидается, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.Кроме того, Лавров также будет принят высшим политическим руководством страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, монголия, улан-батор, россия