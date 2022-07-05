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Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением - РИА Новости, 05.07.2022
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Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением - РИА Новости, 05.07.2022
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:55
2022-07-05T10:51
в мире
монголия
улан-батор
россия
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УЛАН-БАТОР, 5 июл — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает корреспондент РИА Новости.У трапа министра, который прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом, встречали девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии.Позже во вторник Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Ожидается, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.Кроме того, Лавров также будет принят высшим политическим руководством страны.
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в мире, монголия, улан-батор, россия
01:55 05.07.2022 (обновлено: 10:51 05.07.2022)
 
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением

Главу МИД России Лаврова встретили в аэропорту Улан-Батора традиционным угощением ааруул

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг во время встречи в Улан-Баторе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг во время встречи в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг во время встречи в Улан-Баторе
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УЛАН-БАТОР, 5 июл — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа министра, который прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом, встречали девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии.
Позже во вторник Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Ожидается, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.
Кроме того, Лавров также будет принят высшим политическим руководством страны.
 
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