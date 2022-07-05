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Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением - РИА Новости, 05.07.2022
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:55
2022-07-05T01:55
2022-07-05T10:51
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монголия
улан-батор
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УЛАН-БАТОР, 5 июл — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает корреспондент РИА Новости.У трапа министра, который прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом, встречали девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии.Позже во вторник Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Ожидается, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.Кроме того, Лавров также будет принят высшим политическим руководством страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, улан-батор, россия
01:55 05.07.2022 (обновлено: 10:51 05.07.2022)
Лаврова встретили в Монголии традиционным угощением
Главу МИД России Лаврова встретили в аэропорту Улан-Батора традиционным угощением ааруул
УЛАН-БАТОР, 5 июл — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова в аэропорту Улан-Батора встретили традиционным кисломолочным угощением ааруул наподобие сухого творога, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа министра, который прибыл в Улан-Батор с рабочим визитом, встречали девушки в национальных костюмах, предложив ему попробовать традиционное угощение Монголии.
Позже во вторник Лавров проведет переговоры с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг. Ожидается, что министры подробно обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также ход выполнения договоренностей на высшем и высоком уровнях о дальнейшем развитии сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-инфраструктурной, энергетической и гуманитарной сферах, укреплении взаимодействия на международной арене и в региональных делах.
Кроме того, Лавров также будет принят высшим политическим руководством страны.