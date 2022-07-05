https://ria.ru/20220705/monety-1800246061.html

Глава Гознака рассказал, есть ли необходимость в изменении российских монет

Глава Гознака рассказал, есть ли необходимость в изменении российских монет - РИА Новости, 05.07.2022

Глава Гознака рассказал, есть ли необходимость в изменении российских монет

Необходимости в изменении российских монет нет, монеты низкого номинала естественным образом уходят из оборота, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:09

2022-07-05T06:09

2022-07-05T06:09

экономика

гознак

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимости в изменении российских монет нет, монеты низкого номинала естественным образом уходят из оборота, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.Кроме того, глава Гознака не видит необходимости в появлении монет более высоких номиналов. "Нужна ли монета более крупных номиналов - для меня сомнительно. Подделки есть, но их количество столь незначительно, что нельзя говорить, что нужно срочно переделывать монеты", - отметил он.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

https://ria.ru/20220705/kupyura-1800243068.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, гознак, центральный банк рф (цб рф)