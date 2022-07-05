Глава Гознака рассказал, есть ли необходимость в изменении российских монет
Глава Гознака Трачук заявил, что не видит необходимости в изменении российских монет
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Необходимости в изменении российских монет нет, монеты низкого номинала естественным образом уходят из оборота, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
"Я бы не сказал. Происходит естественное выбытие монет низких номиналов. Монета в среднем служит до 20 лет. С точки зрения добавления монет других номиналов, тоже не уверен", - ответил Трачук на вопрос, назрела ли необходимость модернизации монет в России.
Кроме того, глава Гознака не видит необходимости в появлении монет более высоких номиналов. "Нужна ли монета более крупных номиналов - для меня сомнительно. Подделки есть, но их количество столь незначительно, что нельзя говорить, что нужно срочно переделывать монеты", - отметил он.
ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.