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Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина
Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина - РИА Новости, 05.07.2022
Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина
Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:58
2022-07-05T16:36
в мире
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новости культуры
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА Новости модельер, основатель и креативный директор семейного модного дома Yanina Юлия Янина, добавив, что во Франции к ее компании сохраняется уважительное отношение.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федерация высокой моды в Париже убрала российские бренды из расписания Недели высокой моды Haute Couture, которая проходит с 4 по 7 июля, среди них были бренды Yanina и Ulyana Sergeenko."Отношение Синдиката высокой моды к модному дому Yanina – это по-прежнему любовь и уважение, но по политическим причинам и требованиям на государственном уровне во Франции в этом сезоне русских брендов нет в официальном календаре Недели. Международная премьера показа, как и планировалось, состоится 6 июля", - сказала Янина.Она подчеркнула, что участию в неделе моды препятствовали также логистические моменты, "например, вывезти команду во Францию стало невозможно". В то же время она отметила, что модный дом Yanina продолжает свою работу."Мы в тонусе, работаем над множеством новых проектов в России, чему очень рады и чем горды! А наш парижский пресс-офис активно работает с медиа, с блогерами, огромный интерес к творчеству дома сохраняется. Мы многое сказали в коллекции: о настроении, о ситуации в мире, о том, к чему надо стремиться. В этот непростой период мы надеемся, что инфлюенсеры, пресса, соцсети поддержат наш очередной спич о красоте и любви. И мы уверены, что, минуя политическое и информационное напряжение, все вернется на круги своя", - заключила Янина.
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в мире, россия, франция, париж, новости культуры, мода
15:58 05.07.2022 (обновлено: 16:36 05.07.2022)
 
Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина

Модельер Янина: русские бренды убрали из Недели моды в Париже, но уважение к ним остается

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкПодготовка к показу новой коллекции
Подготовка к показу новой коллекции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА Новости модельер, основатель и креативный директор семейного модного дома Yanina Юлия Янина, добавив, что во Франции к ее компании сохраняется уважительное отношение.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федерация высокой моды в Париже убрала российские бренды из расписания Недели высокой моды Haute Couture, которая проходит с 4 по 7 июля, среди них были бренды Yanina и Ulyana Sergeenko.
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"Отношение Синдиката высокой моды к модному дому Yanina – это по-прежнему любовь и уважение, но по политическим причинам и требованиям на государственном уровне во Франции в этом сезоне русских брендов нет в официальном календаре Недели. Международная премьера показа, как и планировалось, состоится 6 июля", - сказала Янина.
Она подчеркнула, что участию в неделе моды препятствовали также логистические моменты, "например, вывезти команду во Францию стало невозможно". В то же время она отметила, что модный дом Yanina продолжает свою работу.
"Мы в тонусе, работаем над множеством новых проектов в России, чему очень рады и чем горды! А наш парижский пресс-офис активно работает с медиа, с блогерами, огромный интерес к творчеству дома сохраняется. Мы многое сказали в коллекции: о настроении, о ситуации в мире, о том, к чему надо стремиться. В этот непростой период мы надеемся, что инфлюенсеры, пресса, соцсети поддержат наш очередной спич о красоте и любви. И мы уверены, что, минуя политическое и информационное напряжение, все вернется на круги своя", - заключила Янина.
 
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