https://ria.ru/20220705/moda-1800437254.html

Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина

Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина - РИА Новости, 05.07.2022

Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина

Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:58

2022-07-05T15:58

2022-07-05T16:36

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА Новости модельер, основатель и креативный директор семейного модного дома Yanina Юлия Янина, добавив, что во Франции к ее компании сохраняется уважительное отношение.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федерация высокой моды в Париже убрала российские бренды из расписания Недели высокой моды Haute Couture, которая проходит с 4 по 7 июля, среди них были бренды Yanina и Ulyana Sergeenko."Отношение Синдиката высокой моды к модному дому Yanina – это по-прежнему любовь и уважение, но по политическим причинам и требованиям на государственном уровне во Франции в этом сезоне русских брендов нет в официальном календаре Недели. Международная премьера показа, как и планировалось, состоится 6 июля", - сказала Янина.Она подчеркнула, что участию в неделе моды препятствовали также логистические моменты, "например, вывезти команду во Францию стало невозможно". В то же время она отметила, что модный дом Yanina продолжает свою работу."Мы в тонусе, работаем над множеством новых проектов в России, чему очень рады и чем горды! А наш парижский пресс-офис активно работает с медиа, с блогерами, огромный интерес к творчеству дома сохраняется. Мы многое сказали в коллекции: о настроении, о ситуации в мире, о том, к чему надо стремиться. В этот непростой период мы надеемся, что инфлюенсеры, пресса, соцсети поддержат наш очередной спич о красоте и любви. И мы уверены, что, минуя политическое и информационное напряжение, все вернется на круги своя", - заключила Янина.

https://ria.ru/20220624/moda-1797901205.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, франция, париж, новости культуры, мода