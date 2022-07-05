15:58 05.07.2022 (обновлено: 16:36 05.07.2022)
Во Франции сохраняют уважение к русским брендам, заявила модельер Янина
Модельер Янина: русские бренды убрали из Недели моды в Париже, но уважение к ним остается
Подготовка к показу новой коллекции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских брендов нет в официальном календаре Недели высокой моды в Париже по политическим причинам, из-за требований на государственном уровне, сообщила РИА Новости модельер, основатель и креативный директор семейного модного дома Yanina Юлия Янина, добавив, что во Франции к ее компании сохраняется уважительное отношение.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Федерация высокой моды в Париже убрала российские бренды из расписания Недели высокой моды Haute Couture, которая проходит с 4 по 7 июля, среди них были бренды Yanina и Ulyana Sergeenko.
"Отношение Синдиката высокой моды к модному дому Yanina – это по-прежнему любовь и уважение, но по политическим причинам и требованиям на государственном уровне во Франции в этом сезоне русских брендов нет в официальном календаре Недели. Международная премьера показа, как и планировалось, состоится 6 июля", - сказала Янина.
Она подчеркнула, что участию в неделе моды препятствовали также логистические моменты, "например, вывезти команду во Францию стало невозможно". В то же время она отметила, что модный дом Yanina продолжает свою работу.
"Мы в тонусе, работаем над множеством новых проектов в России, чему очень рады и чем горды! А наш парижский пресс-офис активно работает с медиа, с блогерами, огромный интерес к творчеству дома сохраняется. Мы многое сказали в коллекции: о настроении, о ситуации в мире, о том, к чему надо стремиться. В этот непростой период мы надеемся, что инфлюенсеры, пресса, соцсети поддержат наш очередной спич о красоте и любви. И мы уверены, что, минуя политическое и информационное напряжение, все вернется на круги своя", - заключила Янина.