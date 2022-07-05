https://ria.ru/20220705/mitingi-1800482831.html
Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов
Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов - РИА Новости, 05.07.2022
Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов
Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:41
2022-07-05T17:41
2022-07-05T17:41
общество
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иноагенты
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках, принят в первом чтении Госдумой 5 июля."К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям."Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроект предлагает в части 5, пункте 2 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где говорится о тех, кто не может быть организатором публичного мероприятия, добавить иностранных агентов.К пункту 4 части 3 статьи 11, где говорится о запрете на получение средств организаторами митингов, в перечень таких лиц добавляются иноагенты. Кроме того, инициатива добавляет в часть 1 статьи 16 закона о гражданской службе пункт о том, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае признания его иностранным агентом.
https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html
https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797031083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, иноагенты
Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов
Госдума одобрила в I чтении запрет на митинги в аэропортах, школах, вокзалах и больницах
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках, принят в первом чтении Госдумой 5 июля.
"К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.
Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроект предлагает в части 5, пункте 2 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где говорится о тех, кто не может быть организатором публичного мероприятия, добавить иностранных агентов.
К пункту 4 части 3 статьи 11, где говорится о запрете на получение средств организаторами митингов, в перечень таких лиц добавляются иноагенты. Кроме того, инициатива добавляет в часть 1 статьи 16 закона о гражданской службе пункт о том, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае признания его иностранным агентом.