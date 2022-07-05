https://ria.ru/20220705/mitingi-1800482831.html

Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов

Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов - РИА Новости, 05.07.2022

Госдума одобрила в I чтении ограничение списка разрешенных мест митингов

Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:41

2022-07-05T17:41

2022-07-05T17:41

общество

россия

госдума рф

иноагенты

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках, принят в первом чтении Госдумой 5 июля."К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям."Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, законопроект предлагает в части 5, пункте 2 закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где говорится о тех, кто не может быть организатором публичного мероприятия, добавить иностранных агентов.К пункту 4 части 3 статьи 11, где говорится о запрете на получение средств организаторами митингов, в перечень таких лиц добавляются иноагенты. Кроме того, инициатива добавляет в часть 1 статьи 16 закона о гражданской службе пункт о том, что гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае признания его иностранным агентом.

https://ria.ru/20220429/inoagent-1786055307.html

https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797031083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, иноагенты