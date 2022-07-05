https://ria.ru/20220705/mery-1800468920.html

Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин

Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2022

Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин

Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:05

2022-07-05T17:05

2022-07-05T17:13

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что первые результаты мер уже видны: несмотря на санкционное давление, важные макроэкономические показатели остались в положительной зоне (так, рост ВВП РФ за пять месяцев 2022 года в годовом выражении составил 0,5%).При этом, по словам Мишустина, необходимо продолжать следить за ситуацией в отраслях и предлагать новые меры. "Сегодня мы рассмотрим еще ряд предложений, среди них дополнительные мероприятия по сфере IT, транспорта и ряда других направлений", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220705/zasedanie-1800260755.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, санкции в отношении россии