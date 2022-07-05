17:05 05.07.2022 (обновлено: 17:13 05.07.2022)
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин
Мишустин: две трети мер из плана первоочередных действий Правительства начали работать
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всего в план первоочередных действий включено более 300 мер, две трети из них начали работать на благо экономики, бизнеса и жителей нашей страны. Ряд мер мы донастраиваем, чтобы в ближайшее время их запустить", - сказал Мишустин, выступая на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что первые результаты мер уже видны: несмотря на санкционное давление, важные макроэкономические показатели остались в положительной зоне (так, рост ВВП РФ за пять месяцев 2022 года в годовом выражении составил 0,5%).
При этом, по словам Мишустина, необходимо продолжать следить за ситуацией в отраслях и предлагать новые меры. "Сегодня мы рассмотрим еще ряд предложений, среди них дополнительные мероприятия по сфере IT, транспорта и ряда других направлений", - добавил премьер.