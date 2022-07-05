Рейтинг@Mail.ru
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/mery-1800468920.html
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин - РИА Новости, 05.07.2022
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин
Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:05
2022-07-05T17:13
экономика
россия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782380208_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_2aabb0ee6702da5a4e88b26e56cdbe1f.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он отметил, что первые результаты мер уже видны: несмотря на санкционное давление, важные макроэкономические показатели остались в положительной зоне (так, рост ВВП РФ за пять месяцев 2022 года в годовом выражении составил 0,5%).При этом, по словам Мишустина, необходимо продолжать следить за ситуацией в отраслях и предлагать новые меры. "Сегодня мы рассмотрим еще ряд предложений, среди них дополнительные мероприятия по сфере IT, транспорта и ряда других направлений", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220705/zasedanie-1800260755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782337423_0:0:2864:2148_1920x0_80_0_0_a001cd82b29487a639f8706ac08e71f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции в отношении россии
17:05 05.07.2022 (обновлено: 17:13 05.07.2022)
 
Часть мер из плана первоочередных действий начала работать, заявил Мишустин

Мишустин: две трети мер из плана первоочередных действий Правительства начали работать

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Многие решения из плана первоочередных действий правительства РФ противодействию антироссийским санкциям реализованы, из 300 мер две трети начали работать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Всего в план первоочередных действий включено более 300 мер, две трети из них начали работать на благо экономики, бизнеса и жителей нашей страны. Ряд мер мы донастраиваем, чтобы в ближайшее время их запустить", - сказал Мишустин, выступая на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Он отметил, что первые результаты мер уже видны: несмотря на санкционное давление, важные макроэкономические показатели остались в положительной зоне (так, рост ВВП РФ за пять месяцев 2022 года в годовом выражении составил 0,5%).
При этом, по словам Мишустина, необходимо продолжать следить за ситуацией в отраслях и предлагать новые меры. "Сегодня мы рассмотрим еще ряд предложений, среди них дополнительные мероприятия по сфере IT, транспорта и ряда других направлений", - добавил премьер.
LIVE: Мишустин проводит заседание по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 16:06
Заседание комиссии по санкциям с участием Михаила Мишустина
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала