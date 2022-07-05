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Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника - РИА Новости, 05.07.2022
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Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника
Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника - РИА Новости, 05.07.2022
Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника
Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:23
2022-07-05T09:34
в мире
ангела меркель
олаф шольц
германия
украина
андрей мельник
алексей пушков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение.Накануне немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что посол вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу"."Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу".Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
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в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, андрей мельник, алексей пушков
04:23 05.07.2022 (обновлено: 09:34 05.07.2022)
 
Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника

Сенатор Пушков высмеял ФРГ после сообщений СМИ о возможном повышении посла Мельника

© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение.
Накануне немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что посол вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу".
"Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу".
Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
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В миреАнгела МеркельОлаф ШольцГерманияУкраинаАндрей МельникАлексей Пушков
 
 
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