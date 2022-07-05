https://ria.ru/20220705/melnik-1800243354.html

Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника

Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника - РИА Новости, 05.07.2022

Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника

Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T04:23

2022-07-05T04:23

2022-07-05T09:34

в мире

ангела меркель

олаф шольц

германия

украина

андрей мельник

алексей пушков

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение.Накануне немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что посол вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу"."Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу".Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

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в мире, ангела меркель, олаф шольц, германия, украина, андрей мельник, алексей пушков