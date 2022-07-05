04:23 05.07.2022 (обновлено: 09:34 05.07.2022)
Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника
Сенатор Пушков высмеял ФРГ после сообщений СМИ о возможном повышении посла Мельника
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков иронично прокомментировал сообщения СМИ о том, что действующий посол Украины в Германии Андрей Мельник может пойти на повышение.
Накануне немецкий таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в Киеве, что посол вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в украинской столице. Как заявил газете неназванный представитель правительства Украины, Мельника "очень ценят в Киеве за его работу".
"Германия может гордиться своей поддержкой Украины: оскорблявший ее руководство посол, вероятно, идет на повышение", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сообщение Bild появилось на фоне многочисленных неоднозначных заявлений Мельника, которые немецкие СМИ оценивали как скандальные. Так, в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, Мельник назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу".
Ранее дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".