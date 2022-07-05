https://ria.ru/20220705/melitopol-1800552387.html
ПВО отработала по целям над Мелитополем
ПВО отработала по целям над Мелитополем - РИА Новости, 05.07.2022
ПВО отработала по целям над Мелитополем
Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:19
2022-07-05T23:19
2022-07-05T23:20
космос - риа наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Похоже на работу ПВО по БПЛА противника", - написал Рогов в Telegram.Подробности произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html
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космос - риа наука
23:19 05.07.2022 (обновлено: 23:20 05.07.2022)
ПВО отработала по целям над Мелитополем
Член ВГА Рогов: ПВО отработала по целям над Мелитополем