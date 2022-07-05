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ПВО отработала по целям над Мелитополем - РИА Новости, 05.07.2022
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ПВО отработала по целям над Мелитополем
ПВО отработала по целям над Мелитополем - РИА Новости, 05.07.2022
ПВО отработала по целям над Мелитополем
Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:19
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космос - риа наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Похоже на работу ПВО по БПЛА противника", - написал Рогов в Telegram.Подробности произошедшего выясняются.
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космос - риа наука
23:19 05.07.2022 (обновлено: 23:20 05.07.2022)
 
ПВО отработала по целям над Мелитополем

Член ВГА Рогов: ПВО отработала по целям над Мелитополем

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости /
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Похоже на работу ПВО по БПЛА противника", - написал Рогов в Telegram.
Подробности произошедшего выясняются.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
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