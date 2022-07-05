https://ria.ru/20220705/melitopol-1800552387.html

ПВО отработала по целям над Мелитополем

ПВО отработала по целям над Мелитополем - РИА Новости, 05.07.2022

ПВО отработала по целям над Мелитополем

Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:19

2022-07-05T23:19

2022-07-05T23:20

космос - риа наука

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Противовоздушная оборона отработала по целям над Мелитополем вечером во вторник, возможно – по беспилотным летательным аппаратам, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Похоже на работу ПВО по БПЛА противника", - написал Рогов в Telegram.Подробности произошедшего выясняются.

https://ria.ru/20220703/melitopol-1799869148.html

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космос - риа наука