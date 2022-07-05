https://ria.ru/20220705/lnr-1800553902.html

Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT

Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT - РИА Новости, 05.07.2022

Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT

Старшеклассники из Луганской Народной Республики приехали в Коми для участия в образовательной и развлекательной программе на базе Сыктывкарского университета,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T23:45

2022-07-05T23:45

2022-07-05T23:45

общество

луганская народная республика

республика коми

владимир уйба

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Старшеклассники из Луганской Народной Республики приехали в Коми для участия в образовательной и развлекательной программе на базе Сыктывкарского университета, сообщил глава республики Владимир Уйба.По словам главы Коми, школьников также ожидает знакомство с культурой и историей региона."Я очень рад, что сегодня вы здесь, на нашей земле. Несмотря на то что Коми - северная республика, мы подарим вам тепло наших сердец. Заряжайтесь добром, миром и любовью", - обратился Уйба к детям из ЛНР.В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы – к новому учебному году.

https://ria.ru/20220623/krym-1797476210.html

луганская народная республика

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, луганская народная республика, республика коми, владимир уйба