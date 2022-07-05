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Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT - РИА Новости, 05.07.2022
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Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT
Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT - РИА Новости, 05.07.2022
Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT
Старшеклассники из Луганской Народной Республики приехали в Коми для участия в образовательной и развлекательной программе на базе Сыктывкарского университета,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T23:45
2022-07-05T23:45
общество
луганская народная республика
республика коми
владимир уйба
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Старшеклассники из Луганской Народной Республики приехали в Коми для участия в образовательной и развлекательной программе на базе Сыктывкарского университета, сообщил глава республики Владимир Уйба.По словам главы Коми, школьников также ожидает знакомство с культурой и историей региона."Я очень рад, что сегодня вы здесь, на нашей земле. Несмотря на то что Коми - северная республика, мы подарим вам тепло наших сердец. Заряжайтесь добром, миром и любовью", - обратился Уйба к детям из ЛНР.В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы – к новому учебному году.
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луганская народная республика
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общество, луганская народная республика, республика коми, владимир уйба
23:45 05.07.2022
 
Школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT

Глава Коми Уйба: школьники из ЛНР приехали в Коми на мастер-классы и курсы по IT

© Depositphotos / luminastockРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / luminastock
Работа за компьютером. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Старшеклассники из Луганской Народной Республики приехали в Коми для участия в образовательной и развлекательной программе на базе Сыктывкарского университета, сообщил глава республики Владимир Уйба.
"В Сыктывкар прибыло 50 старшеклассников из Луганской Народной Республики в возрасте от 14 до 17 лет. Большинство из них проживают в городе Ровеньки. Школьники пройдут комплексную образовательную и развлекательную программу на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина - естественнонаучные мастер-классы и образовательные блоки по IT-технологиям, выездные экскурсии, деловые игры, творческие вечера, дискотеки", - написал Уйба на своей странице во "ВКонтакте".
По словам главы Коми, школьников также ожидает знакомство с культурой и историей региона.
"Я очень рад, что сегодня вы здесь, на нашей земле. Несмотря на то что Коми - северная республика, мы подарим вам тепло наших сердец. Заряжайтесь добром, миром и любовью", - обратился Уйба к детям из ЛНР.
В июне глава Коми и глава администрации города Ровеньки в ЛНР Андрей Рубанцов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого, в частности, региональные специалисты помогут подготовить городское хозяйство к отопительному сезону, а школы – к новому учебному году.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КомиВладимир Уйба
 
 
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