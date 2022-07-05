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Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске - РИА Новости, 05.07.2022
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Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске
Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:53
2022-07-05T16:47
лдпр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Сегодня мы занимаемся поддержкой и Донецка, и Луганска. Скоро там будут отделения ЛДПР. Сегодня туда поедут - через неделю - наши волонтеры", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Также он сказал, что партия ожидает миграционный поток из Донбасса.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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лдпр, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)
15:53 05.07.2022 (обновлено: 16:47 05.07.2022)
 
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске

Слуцкий заявил о скором открытии отделений ЛДПР в Донецке и Луганске

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Сегодня мы занимаемся поддержкой и Донецка, и Луганска. Скоро там будут отделения ЛДПР. Сегодня туда поедут - через неделю - наши волонтеры", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".
Также он сказал, что партия ожидает миграционный поток из Донбасса.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17Специальная военная операция на Украине
Слуцкий надеется на присоединение Донецка, Луганска и Херсона уже в июле
 
ЛДПРПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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