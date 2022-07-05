https://ria.ru/20220705/ldpr-1800435021.html

Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске

Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске - РИА Новости, 05.07.2022

Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске

Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:53

2022-07-05T15:53

2022-07-05T16:47

лдпр

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Сегодня мы занимаемся поддержкой и Донецка, и Луганска. Скоро там будут отделения ЛДПР. Сегодня туда поедут - через неделю - наши волонтеры", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Также он сказал, что партия ожидает миграционный поток из Донбасса.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

лдпр, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)