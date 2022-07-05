https://ria.ru/20220705/ldpr-1800435021.html
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске - РИА Новости, 05.07.2022
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске
Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:53
2022-07-05T15:53
2022-07-05T16:47
лдпр
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отделения партии ЛДПР откроются в ЛНР и ДНР, заявил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий."Сегодня мы занимаемся поддержкой и Донецка, и Луганска. Скоро там будут отделения ЛДПР. Сегодня туда поедут - через неделю - наши волонтеры", - сказал Слуцкий на Всероссийском молодежном форуме "ЛДПР — взгляд в будущее".Также он сказал, что партия ожидает миграционный поток из Донбасса.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)
15:53 05.07.2022 (обновлено: 16:47 05.07.2022)
Слуцкий анонсировал открытие отделений ЛДПР в Донецке и Луганске
Слуцкий заявил о скором открытии отделений ЛДПР в Донецке и Луганске