https://ria.ru/20220705/latviya-1800501753.html

В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу

В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу - РИА Новости, 05.07.2022

В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу

Министерство обороны Латвии предлагает в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу, передает агентство LSM со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:50

2022-07-05T18:50

2022-07-05T18:50

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латвия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министерство обороны Латвии предлагает в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу, передает агентство LSM со ссылкой на министра обороны Артиса Пабрикса.Подобный порядок должен утвердить сейм. В случае утверждения набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.Как сообщает агентство, план минобороны предусматривает, что призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.

https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

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в мире, латвия