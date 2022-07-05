https://ria.ru/20220705/latviya-1800501753.html
В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу
В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу - РИА Новости, 05.07.2022
В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу
Министерство обороны Латвии предлагает в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу, передает агентство LSM со ссылкой на... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:50
2022-07-05T18:50
2022-07-05T18:50
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Министерство обороны Латвии предлагает в течение пяти лет, начиная с 2023 года, вернуть обязательную военную службу, передает агентство LSM со ссылкой на министра обороны Артиса Пабрикса.Подобный порядок должен утвердить сейм. В случае утверждения набор на службу будет проходить два раза в год - 1 января и 1 июля, срок службы составит 11 месяцев и один месяц будет выделен на отпуск.Как сообщает агентство, план минобороны предусматривает, что призывники смогут выбрать один из четырех видов службы: службу в государственной обороне, в нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.
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в мире, латвия
В Латвии предложили вернуть обязательную военную службу
Минобороны Латвии предложило с 2023 года вернуть обязательную военную службу