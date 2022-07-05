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Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года - РИА Новости, 05.07.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220705/kurs-1800360258.html
Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года
Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года - РИА Новости, 05.07.2022
Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года
Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:52
2022-07-05T13:13
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
европа
северный поток
в мире
динамика курсов валют
валюта
евро
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.00 мск курс евро падал до 1,0296 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0421 доллара, курс доллара к японской валюте поднимался до 135,82 иены со 135,69 иены. А индекс доллара увеличивался на 1,04% - до 106,23 пункта.Давление на курс евро оказывают опасения вокруг энергетического кризиса в Европе. Норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе растут на 6%, поднимаясь выше 1800 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, европа, северный поток, в мире, динамика курсов валют, валюта, евро, доллар, курс доллара
12:52 05.07.2022 (обновлено: 13:13 05.07.2022)
 
Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года

Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.00 мск курс евро падал до 1,0296 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0421 доллара, курс доллара к японской валюте поднимался до 135,82 иены со 135,69 иены. А индекс доллара увеличивался на 1,04% - до 106,23 пункта.
Давление на курс евро оказывают опасения вокруг энергетического кризиса в Европе. Норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе растут на 6%, поднимаясь выше 1800 долларов за тысячу кубометров.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвропаСеверный потокВ миреДинамика курсов валютВалютаевроДолларКурс доллара
 
 
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