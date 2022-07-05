https://ria.ru/20220705/kurs-1800360258.html

Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года

Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года - РИА Новости, 05.07.2022

Курс евро опустился ниже 1,03 доллара впервые с 2002 года

Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:52

2022-07-05T12:52

2022-07-05T13:13

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

европа

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евро

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Курс евро ускорил темпы падения к доллару и опустился ниже отметки в 1,03 доллара впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.00 мск курс евро падал до 1,0296 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0421 доллара, курс доллара к японской валюте поднимался до 135,82 иены со 135,69 иены. А индекс доллара увеличивался на 1,04% - до 106,23 пункта.Давление на курс евро оказывают опасения вокруг энергетического кризиса в Европе. Норвежская Equinor из-за забастовок приостановила добычу на ряде месторождений, что подтолкнуло цены на газ. А с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. На этом фоне фьючерсы на газ в Европе растут на 6%, поднимаясь выше 1800 долларов за тысячу кубометров.

европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, северный поток, в мире, динамика курсов валют, валюта, евро, доллар, курс доллара