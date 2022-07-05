Рейтинг@Mail.ru
Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/kupyury-1800241456.html
Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры
Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры - РИА Новости, 05.07.2022
Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры
Основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты уже работают над их художественным оформлением, заявил в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:16
2022-07-05T03:19
гознак
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты уже работают над их художественным оформлением, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук."Могу сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей", - сказал глава Гознака.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гознак, центральный банк рф (цб рф), экономика
03:16 05.07.2022 (обновлено: 03:19 05.07.2022)
 
Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры

Глава Гознака Трачук: на новую пятитысячную купюру выбрали основные объекты для нанесения

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты уже работают над их художественным оформлением, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
"Могу сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей", - сказал глава Гознака.
Опрос
Вам нравится новый дизайн сторублевой купюры?
Проголосовали:
30 июня, 14:19
ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
 
ГознакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала