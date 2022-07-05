https://ria.ru/20220705/kupyury-1800241456.html

Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры

Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры - РИА Новости, 05.07.2022

Глава Гознака рассказал о работе над дизайном новой пятитысячной купюры

Основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты уже работают над их художественным оформлением, заявил в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:16

2022-07-05T03:16

2022-07-05T03:19

гознак

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершен, специалисты уже работают над их художественным оформлением, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук."Могу сказать, что основной выбор завершен, сейчас работают специалисты над их художественным оформлением. Но они будут разработаны по тем же принципам и в той же логике, какая есть у модернизированной банкноты 100 рублей", - сказал глава Гознака.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

гознак, центральный банк рф (цб рф), экономика