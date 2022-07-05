https://ria.ru/20220705/kupyura-1800243068.html

В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую

В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую - РИА Новости, 05.07.2022

В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую

Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T04:15

2022-07-05T04:15

2022-07-05T04:15

экономика

гознак

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799236626_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c5ae0df494cd42e64101fbcafc971e88.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году."Время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счет применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать", - ответил Трачук на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы новая купюра заместила старую в обороте.Прежде чем новая купюра поступит в оборот, Банк России должен убедиться в готовности системы работать с ней, подчеркнул глава Гознака. Для этого участникам рынка нужно перенастроить оборудование. "Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", - заключил Трачук.

https://ria.ru/20220705/falshivomonetnichestvo-1800241825.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, гознак, центральный банк рф (цб рф)