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В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую - РИА Новости, 05.07.2022
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В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую
В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую - РИА Новости, 05.07.2022
В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую
Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:15
2022-07-05T04:15
экономика
гознак
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году."Время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счет применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать", - ответил Трачук на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы новая купюра заместила старую в обороте.Прежде чем новая купюра поступит в оборот, Банк России должен убедиться в готовности системы работать с ней, подчеркнул глава Гознака. Для этого участникам рынка нужно перенастроить оборудование. "Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", - заключил Трачук.
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экономика, гознак, центральный банк рф (цб рф)
04:15 05.07.2022
 
В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую

Глава Гознака Трачук: переход на новую сторублевую купюру мог бы занять полтора — два года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМодернизированная 100-рублевая банкнота
Модернизированная 100-рублевая банкнота - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Модернизированная 100-рублевая банкнота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
"Время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счет применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать", - ответил Трачук на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы новая купюра заместила старую в обороте.
Прежде чем новая купюра поступит в оборот, Банк России должен убедиться в готовности системы работать с ней, подчеркнул глава Гознака. Для этого участникам рынка нужно перенастроить оборудование. "Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", - заключил Трачук.
Обновленная банкнота 100 рублей
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ЭкономикаГознакЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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