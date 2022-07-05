В Гознаке рассказали, когда новая сторублевая купюра сможет заменить старую
Глава Гознака Трачук: переход на новую сторублевую купюру мог бы занять полтора — два года
Модернизированная 100-рублевая банкнота
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Технически новая купюра в 100 рублей могла бы заменить старую за полтора-два года, но назвать точные цифры в этом вопросе трудно, заявил в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.
ЦБ на прошлой неделе представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
"Время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счет применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать", - ответил Трачук на вопрос, сколько потребуется времени, чтобы новая купюра заместила старую в обороте.
Прежде чем новая купюра поступит в оборот, Банк России должен убедиться в готовности системы работать с ней, подчеркнул глава Гознака. Для этого участникам рынка нужно перенастроить оборудование. "Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен", - заключил Трачук.