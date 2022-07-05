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ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220705/krachkovskaya-1800488385.html
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей - РИА Новости, 05.07.2022
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:17
2022-07-05T18:17
культура
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наталья крачковская
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. "Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", — говорится в публикации.С территории вывезли грунт, уложили геотекстильное основание и засыпали гранитную крошку.Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет. Более чем за 40 лет карьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах. Как правило, она играла второстепенные, но заметные, характерные роли. Крачковская известна по лентам "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Человек с бульвара Капуцинов".
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новости культуры, знаменитости, звезды, наталья крачковская
18:17 05.07.2022
 
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей

ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о могиле Крачковской и заявил, что там провели благоустройство

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка России Наталья Крачковская
Заслуженная артистка России Наталья Крачковская - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения.
"Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", — говорится в публикации.
С территории вывезли грунт, уложили геотекстильное основание и засыпали гранитную крошку.
Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет. Более чем за 40 лет карьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах. Как правило, она играла второстепенные, но заметные, характерные роли.
Крачковская известна по лентам "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Человек с бульвара Капуцинов".
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