https://ria.ru/20220705/krachkovskaya-1800488385.html

ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей

ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей - РИА Новости, 05.07.2022

ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей

ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:17

2022-07-05T18:17

2022-07-05T18:17

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наталья крачковская

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. "Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", — говорится в публикации.С территории вывезли грунт, уложили геотекстильное основание и засыпали гранитную крошку.Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет. Более чем за 40 лет карьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах. Как правило, она играла второстепенные, но заметные, характерные роли. Крачковская известна по лентам "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Человек с бульвара Капуцинов".

https://ria.ru/20220705/yakushin-1800310424.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, наталья крачковская