https://ria.ru/20220705/krachkovskaya-1800488385.html
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей - РИА Новости, 05.07.2022
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:17
2022-07-05T18:17
2022-07-05T18:17
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наталья крачковская
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения. "Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", — говорится в публикации.С территории вывезли грунт, уложили геотекстильное основание и засыпали гранитную крошку.Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет. Более чем за 40 лет карьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах. Как правило, она играла второстепенные, но заметные, характерные роли. Крачковская известна по лентам "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Человек с бульвара Капуцинов".
https://ria.ru/20220705/yakushin-1800310424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, наталья крачковская
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей
ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о могиле Крачковской и заявил, что там провели благоустройство
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ГБУ "Ритуал" опроверг слухи о том, что могилу Крачковской сровняли с землей. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале учреждения.
"Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", — говорится в публикации.
С территории вывезли грунт, уложили геотекстильное основание и засыпали гранитную крошку.
Крачковская скончалась 3 марта 2016 года в возрасте 77 лет. Более чем за 40 лет карьеры актриса снялась в 70 с лишним фильмах. Как правило, она играла второстепенные, но заметные, характерные роли.
Крачковская известна по лентам "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Человек с бульвара Капуцинов".