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В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 339 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:26

2022-07-05T11:26

2022-07-05T11:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 339 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 328 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 779 384 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 999 человек, умерли 44 209 человек.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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