https://ria.ru/20220705/koronavirus-1800312410.html
В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 339 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:26
2022-07-05T11:26
2022-07-05T11:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
россия
коронавирусы
омикрон-штамм коронавируса
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251460_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_57734881cb721e03a9b26dd6bf27d729.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 339 случаев COVID-19, 14 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 328 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 779 384 случаев коронавируса, выздоровели 2 587 999 человек, умерли 44 209 человек.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251460_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_4c2b13e614dc33a01b9186217d07decf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, россия, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, общество, здоровье - общество
В Москве за сутки госпитализировали 139 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 339 новых случаев COVID-19, умерли 14 человек