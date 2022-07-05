https://ria.ru/20220705/konditsioner-1800237651.html

Какая инфекция распространяется через кондиционер

Какая инфекция распространяется через кондиционер - РИА Новости, 05.07.2022

Какая инфекция распространяется через кондиционер

В теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров, предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T02:10

2022-07-05T02:10

2022-07-05T02:10

общество

ольга перевалова

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров, предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она рассказала, как этого избежать.Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella, пояснила врач. Этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, в частности, в фильтрах кондиционеров, отметила Перевалова. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, продолжила она.Слабый иммунитет и пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера могут стать основными предпосылками заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, считает она."Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции – болезнь легионеров", – добавила Перевалова.Чтобы избежать легионеллеза, нужно систематически чистить кондиционер, в том числе установленный в автомобиле, уверена врач."В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались – с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", – посоветовала Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/moskva-1799183238.html

https://ria.ru/20220626/konditsioner-1798170892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ольга перевалова, здоровье - общество