https://ria.ru/20220705/konditsioner-1800237651.html
Какая инфекция распространяется через кондиционер
Какая инфекция распространяется через кондиционер - РИА Новости, 05.07.2022
Какая инфекция распространяется через кондиционер
В теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров, предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T02:10
2022-07-05T02:10
2022-07-05T02:10
общество
ольга перевалова
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров, предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она рассказала, как этого избежать.Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella, пояснила врач. Этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, в частности, в фильтрах кондиционеров, отметила Перевалова. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, продолжила она.Слабый иммунитет и пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера могут стать основными предпосылками заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, считает она."Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции – болезнь легионеров", – добавила Перевалова.Чтобы избежать легионеллеза, нужно систематически чистить кондиционер, в том числе установленный в автомобиле, уверена врач."В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались – с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", – посоветовала Ольга Перевалова в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/moskva-1799183238.html
https://ria.ru/20220626/konditsioner-1798170892.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, ольга перевалова, здоровье - общество
Какая инфекция распространяется через кондиционер
Врач Перевалова предупредила об опасности заражения через кондиционер болезнью легионеров
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
В теплое время года люди с ослабленным иммунитетом рискуют заразиться болезнью легионеров, предупредила врач-терапевт Ольга Перевалова. В интервью радио Sputnik она рассказала
, как этого избежать.
Болезнь легионеров — тяжелое инфекционное поражение легких, вызванное бактерией рода Legionella, пояснила врач. Этот микроорганизм размножается в теплой и влажной среде, в частности, в фильтрах кондиционеров, отметила Перевалова. Легионеллез не всегда принимает форму пневмонии, он может напоминать обычную респираторную вирусную инфекцию, поэтому его часто путают с другими заболеваниями, продолжила она.
"Люди, которые все лето сидят в офисе с кондиционерами, часто чихают, кашляют и думают, что они заразились, например, ротавирусом или "омикроном". На самом деле внутри фильтров кондиционера, в теплой и влажной среде, чаще всего размножается легионелла (Legionella, – ред.)", – уточнила Перевалова.
Слабый иммунитет и пренебрежение регулярной чисткой фильтров кондиционера могут стать основными предпосылками заражения легионеллезом и тяжелого течения заболевания, считает она.
"Устройство, которое не чистят системно, обычно гонит воздух с большим количеством этих бактерий. Иммунитет не у всех людей хороший, поэтому летом часто встречается легионеллез. Таким образом можно заработать и наиболее опасную форму этой инфекции – болезнь легионеров", – добавила Перевалова.
Чтобы избежать легионеллеза, нужно систематически чистить кондиционер, в том числе установленный в автомобиле, уверена врач.
"В жару многие стоят в пробках, возвращаясь с дачи, включают кондиционеры, а потом с насморком приходят на работу. При этом удивляются, что ни с кем не общались, а заразились. Но на самом деле общались – с собственным кондиционером в автомобиле. Поэтому лучше или открыть окно, или регулярно чистить фильтр", – посоветовала Ольга Перевалова
в интервью радио Sputnik.