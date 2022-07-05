https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html

Профессия композитора получит правовой статус

Профессия композитора получит правовой статус - РИА Новости, 05.07.2022

Профессия композитора получит правовой статус

Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:45

2022-07-05T11:45

2022-07-05T11:45

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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культура

новости культуры

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для утверждения, сообщает пресс-служба министерства."В Минтруд России внесен разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом проект Профессионального стандарта композиторов для утверждения. В разработке приняли активное участие представители профессионального сообщества – члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль, ведется в целях оказания комплексной поддержки деятельности современных композиторов. В частности, "впервые за всю историю существования профессии разработан её Профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)"."Включение профессии "композитор" в ОКВЭД 2 и утверждение ее профстандарта позволят урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, что обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, а также откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, наравне с представителями других видов профессиональной деятельности", - добавляется в релизе.После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.

https://na.ria.ru/20220615/muzykalnoe_obrazovanie-1795436675.html

https://ria.ru/20220622/chaykovskiy-1797407403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, общество, культура, новости культуры, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)