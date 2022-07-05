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Профессия композитора получит правовой статус - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220705/kompozitory-1800325063.html
Профессия композитора получит правовой статус
Профессия композитора получит правовой статус - РИА Новости, 05.07.2022
Профессия композитора получит правовой статус
Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:45
2022-07-05T11:45
культура
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для утверждения, сообщает пресс-служба министерства."В Минтруд России внесен разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом проект Профессионального стандарта композиторов для утверждения. В разработке приняли активное участие представители профессионального сообщества – члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны", - говорится в сообщении.Отмечается, что работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль, ведется в целях оказания комплексной поддержки деятельности современных композиторов. В частности, "впервые за всю историю существования профессии разработан её Профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)"."Включение профессии "композитор" в ОКВЭД 2 и утверждение ее профстандарта позволят урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, что обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, а также откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, наравне с представителями других видов профессиональной деятельности", - добавляется в релизе.После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия, общество, культура, новости культуры, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
11:45 05.07.2022
 
Профессия композитора получит правовой статус

Минкультуры разработало и внесло в Минтруд проект Профессионального стандарта композиторов

© Depositphotos / belchonockЧеловек играет на синтезаторе
Человек играет на синтезаторе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / belchonock
Человек играет на синтезаторе . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для утверждения, сообщает пресс-служба министерства.
"В Минтруд России внесен разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом проект Профессионального стандарта композиторов для утверждения. В разработке приняли активное участие представители профессионального сообщества – члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль, ведется в целях оказания комплексной поддержки деятельности современных композиторов. В частности, "впервые за всю историю существования профессии разработан её Профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)".
"Включение профессии "композитор" в ОКВЭД 2 и утверждение ее профстандарта позволят урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, что обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, а также откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, наравне с представителями других видов профессиональной деятельности", - добавляется в релизе.
После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.
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КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)РоссияОбществоКультураНовости культурыМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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