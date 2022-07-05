Профессия композитора получит правовой статус
Минкультуры разработало и внесло в Минтруд проект Профессионального стандарта композиторов
Человек играет на синтезаторе . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Проект профстандарта композиторов, разработанный Министерством культуры РФ совместно с профессиональным сообществом, внесен в Министерство труда РФ для утверждения, сообщает пресс-служба министерства.
"В Минтруд России внесен разработанный Минкультуры России совместно с профессиональным сообществом проект Профессионального стандарта композиторов для утверждения. В разработке приняли активное участие представители профессионального сообщества – члены Союза композиторов России, руководители ведущих музыкальных вузов и концертных организаций страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей отрасль, ведется в целях оказания комплексной поддержки деятельности современных композиторов. В частности, "впервые за всю историю существования профессии разработан её Профессиональный стандарт, а деятельность композиторов включена в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)".
"Включение профессии "композитор" в ОКВЭД 2 и утверждение ее профстандарта позволят урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, что обеспечит представителям профессии социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, а также откроет перспективы для разработки новых и применения действующих мер государственной поддержки композиторов, наравне с представителями других видов профессиональной деятельности", - добавляется в релизе.
После получения композиторами правового статуса представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.