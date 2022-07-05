18:54 05.07.2022 (обновлено: 19:38 05.07.2022)
Кнайсль подтвердила, что уехала из Австрии из-за угроз
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила, что уехала из страны из-за угроз в свой адрес
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подтвердила РИА Новости, что покинула страну из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством.
Во вторник газета The Washington Post сообщила, что Кнайсль эмигрировала из Австрии и не дает интервью.
"Да, постоянно, поэтому я и покинула Австрию. Точно не по своей воле", — ответила она на вопрос, действительно ли ей поступают угрозы.
При этом экс-глава МИД не стала отвечать, связано ли происходящее с ее деятельностью в России или украинским кризисом.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях. Кроме того, там призвали включить их в санкционные списки Евросоюза. Вместе с тем резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Кнайсль 20 мая покинула совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора. Аналогичное решение принял Герхард Шредер, занимавший должность председателя. Он также отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома".
Ранее агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что комитет по бюджету бундестага большинством голосов поддержал лишение Шредера части привилегий, положенных бывшему главе правительства страны. Это решение принято на фоне критики его соратников по партии из-за близких связей экс-канцлера с Россией, в частности работы на российские компании.