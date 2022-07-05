15:52 05.07.2022 (обновлено: 19:01 05.07.2022)
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством
Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления самого политика.
"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии", — говорится в публикации.
Позднее Кнайсль подтвердила РИА Новости эту информацию, отметив, что покинула Австрию "точно не по своей воле". При этом она отказалась отвечать на вопрос, связан ли поступающие угрозы с ее деятельностью в России или ситуацией на Украине.
Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях, допустив при этом их внесение в санкционные списки ЕС. При этом резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
Кнайсль с 20 мая покинула совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора. Аналогичное решение приняли Герхард Шредер и Маттиас Варниг. Они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно.
Шредер, в частности, подвергся жесткой критике внутри партии из-за близких связей с Россией. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял в марте, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях.