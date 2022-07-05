https://ria.ru/20220705/knaysl-1800434140.html

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством - РИА Новости, 05.07.2022

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления самого... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:52

2022-07-05T15:52

2022-07-05T19:01

в мире

австрия

карин кнайсль

мид австрии

евросоюз

санкции в отношении россии

европарламент

герхард шредер

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявления самого политика."В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что она не дает интервью и эмигрировала из Австрии", — говорится в публикации.Позднее Кнайсль подтвердила РИА Новости эту информацию, отметив, что покинула Австрию "точно не по своей воле". При этом она отказалась отвечать на вопрос, связан ли поступающие угрозы с ее деятельностью в России или ситуацией на Украине.Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях, допустив при этом их внесение в санкционные списки ЕС. При этом резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению, но другие институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.Кнайсль с 20 мая покинула совет директоров "Роснефти", в котором занимала должность независимого директора. Аналогичное решение приняли Герхард Шредер и Маттиас Варниг. Они занимали должности председателя и заместителя председателя соответственно.Шредер, в частности, подвергся жесткой критике внутри партии из-за близких связей с Россией. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял в марте, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях.

https://ria.ru/20220519/sanktsii-1789331828.html

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800123814.html

австрия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, австрия, карин кнайсль, мид австрии, евросоюз, санкции в отношении россии, европарламент, герхард шредер, маттиас варниг, роснефть