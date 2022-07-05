https://ria.ru/20220705/kleschi-1800331298.html
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в поездках
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в поездках - РИА Новости, 05.07.2022
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в поездках
Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в путешествиях и что делать в случае укуса, сообщают в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:21
туризм
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
россия
клещ
насекомые
новости - туризм
туризм
урал
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в путешествиях и что делать в случае укуса, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.По словам эксперта, к наиболее опасным энцефалитным регионам России относятся Урал, Сибирь, Дальний Восток, Карелия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. Также риск заразиться есть в Ярославской, Вологодской, Калининградской, Самарской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Нижегородской областях, Дмитровском и Талдомском районах Подмосковья.Самая надежная защита от укусов — прививка. Вакцину можно получить бесплатно в поликлиниках по полису ОМС, если для этого есть показания (например, проживание на опасной территории). Если нет, придется заплатить около 500 рублей за российский препарат и 1000-1500 рублей — за зарубежный."Вакцинироваться можно всем, в том числе детям от года и людям с хроническими болезнями — они не являются противопоказанием", — отмечает Коновалов.Прививка не даст стопроцентную защиту от инфицирования, но позволяет избежать летальных случаев и тяжелого течения болезни.Помимо предварительной вакцинации, он советует всегда пользоваться репеллентами во время отдыха на природе в период активности клещей — с мая по сентябрь, носить закрытую одежду, внимательно осматривать себя после прогулки.Если избежать укуса не удалось, клеща следует аккуратно удалить пинцетом или специальным приспособлением без использования масла (из-за кислородного голодания он может выпустить в ранку больше бактерий). Важно не раздавать его и не оторвать насекомому голову: это увеличивает риск передачи инфекции. Затем образец следует отвезти на анализ. Если обнаружатся возбудители заболевания — сразу же обратиться к инфекционисту.
https://ria.ru/20220705/poezda-1800192180.html
https://ria.ru/20220703/turisty-1799030299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский медицинский университет имени н. и. пирогова, россия, клещ, насекомые, новости - туризм, туризм, урал, дальний восток, пермский край, республика карелия, республика башкортостан, республика татарстан (татарстан), удмуртская республика (удмуртия)
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в поездках
Эксперт рассказал, как избежать клещевого энцефалита и что делать в случае укуса
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, как обезопасить себя от клещевого энцефалита в путешествиях и что делать в случае укуса, сообщают в пресс-службе сервиса Туту.ру.
По словам эксперта, к наиболее опасным энцефалитным регионам России относятся Урал, Сибирь, Дальний Восток, Карелия, Пермский край, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия.
Также риск заразиться есть в Ярославской, Вологодской, Калининградской, Самарской, Архангельской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Нижегородской областях, Дмитровском и Талдомском районах Подмосковья.
Самая надежная защита от укусов — прививка. Вакцину можно получить бесплатно в поликлиниках по полису ОМС, если для этого есть показания (например, проживание на опасной территории). Если нет, придется заплатить около 500 рублей за российский препарат и 1000-1500 рублей — за зарубежный.
"Вакцинироваться можно всем, в том числе детям от года и людям с хроническими болезнями — они не являются противопоказанием", — отмечает Коновалов.
Прививка не даст стопроцентную защиту от инфицирования, но позволяет избежать летальных случаев и тяжелого течения болезни.
"Вирус клещевого энцефалита вызывает поражение головного мозга. Следствием может стать паралич, воспаление тканей мозга и нервов. У многих людей инфекция протекает в виде лихорадки и длительного недомогания", — поясняет эксперт.
Помимо предварительной вакцинации, он советует всегда пользоваться репеллентами во время отдыха на природе в период активности клещей — с мая по сентябрь, носить закрытую одежду, внимательно осматривать себя после прогулки.
Если избежать укуса не удалось, клеща следует аккуратно удалить пинцетом или специальным приспособлением без использования масла (из-за кислородного голодания он может выпустить в ранку больше бактерий). Важно не раздавать его и не оторвать насекомому голову: это увеличивает риск передачи инфекции. Затем образец следует отвезти на анализ. Если обнаружатся возбудители заболевания — сразу же обратиться к инфекционисту.