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Бренд KFC останется на российском рынке - РИА Новости, 05.07.2022
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Бренд KFC останется на российском рынке
Бренд KFC останется на российском рынке - РИА Новости, 05.07.2022
Бренд KFC останется на российском рынке
Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:59
2022-07-05T19:54
экономика
россия
kfc
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Yum! Brands готовит передачу прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, сообщила компания ранее, уточнив, что после завершения сделки намерена полностью уйти из России."Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке", — уточнили там.В сообщении отмечается, что Yum! Brands приостановила все инвестиции в России и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах. "В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами", — добавили в пресс-службе.Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.
https://ria.ru/20220622/vkusno-1797233093.html
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экономика, россия, kfc
18:59 05.07.2022 (обновлено: 19:54 05.07.2022)
 
Бренд KFC останется на российском рынке

Бренд KFC продолжит работать в России

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители в ресторане KFC
Посетители в ресторане KFC - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители в ресторане KFC. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Yum! Brands готовит передачу прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, сообщила компания ранее, уточнив, что после завершения сделки намерена полностью уйти из России.
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"Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке", — уточнили там.
В сообщении отмечается, что Yum! Brands приостановила все инвестиции в России и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах.
"В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами", — добавили в пресс-службе.
Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.
В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.
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