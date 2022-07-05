https://ria.ru/20220705/kfc-1800503638.html

Бренд KFC останется на российском рынке

Бренд KFC останется на российском рынке - РИА Новости, 05.07.2022

Бренд KFC останется на российском рынке

Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:59

2022-07-05T18:59

2022-07-05T19:54

экономика

россия

kfc

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, а рестораны франчайзи продолжат функционировать в обычном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.Yum! Brands готовит передачу прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору, сообщила компания ранее, уточнив, что после завершения сделки намерена полностью уйти из России."Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке", — уточнили там.В сообщении отмечается, что Yum! Brands приостановила все инвестиции в России и остановила операционную деятельность в собственных ресторанах. "В настоящее время компания рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору. Любой из обсуждаемых вариантов предполагает сохранение рабочих мест для сотрудников, равно как и выполнение обязательств перед поставщиками и партнерами", — добавили в пресс-службе.Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.

https://ria.ru/20220622/vkusno-1797233093.html

https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, kfc