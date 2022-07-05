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Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC - РИА Новости, 05.07.2022
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Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC
Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC - РИА Новости, 05.07.2022
Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC
Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, намерена уйти из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:27
2022-07-05T17:14
россия
экономика
yum! brands
kfc
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, намерена уйти из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса, следует из пресс-релиза."Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", — говорится в сообщении.После завершения сделки Yum! Brands полностью уйдет из России, добавили в компании.Кроме того, Yum! Brands сообщила, что месяц назад передала местному оператору права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut. Сейчас проводится ребрендинг ресторанов.Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.
https://ria.ru/20220607/pitstsa-1793682697.html
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россия, экономика, yum! brands, kfc
16:27 05.07.2022 (обновлено: 17:14 05.07.2022)
 
Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC

Компания Yum! Brands рассказала о переговорах по продаже ресторанов KFC

© AP Photo / Matt DunhamРесторан быстрого питания KFC
Ресторан быстрого питания KFC - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Ресторан быстрого питания KFC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, намерена уйти из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса, следует из пресс-релиза.
"Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", — говорится в сообщении.
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"Ъ": сеть пиццерий Pizza Hut сменила владельца в России
После завершения сделки Yum! Brands полностью уйдет из России, добавили в компании.
Кроме того, Yum! Brands сообщила, что месяц назад передала местному оператору права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut. Сейчас проводится ребрендинг ресторанов.
Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.
В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.
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