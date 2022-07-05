https://ria.ru/20220705/kfc-1800453289.html

Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC

Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC - РИА Новости, 05.07.2022

Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC

Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, намерена уйти из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса, следует из пресс-релиза. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:27

2022-07-05T16:27

2022-07-05T17:14

россия

экономика

yum! brands

kfc

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компания Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов KFC, намерена уйти из России и ведет переговоры о продаже своего бизнеса, следует из пресс-релиза."Yum! находится на продвинутой стадии передачи прав собственности на свои рестораны KFC, операционную систему и права франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов, местному оператору", — говорится в сообщении.После завершения сделки Yum! Brands полностью уйдет из России, добавили в компании.Кроме того, Yum! Brands сообщила, что месяц назад передала местному оператору права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut. Сейчас проводится ребрендинг ресторанов.Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.

https://ria.ru/20220607/pitstsa-1793682697.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, yum! brands, kfc