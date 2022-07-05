Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин
Посол России в Великобритании Келин: Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической обстановке нельзя ничего исключать, и британские власти могут пойти ва-банк, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Много спекуляций вокруг этого сюжета. ... Речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна. Речь не идет о конфискации государственных активов. ... Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", - сказал Келин в эфире "России 24".
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Он добавил, что Лондон является финансовой столицей мира, и если конфискация произойдет, то это ударит по авторитету города и страны как финансовой столицы, поэтому на такой шаг вряд ли решатся.
"Хотя в нынешней политической обстановке мы многое видим, что политические интересы перекрывают любые разумные доводы, и в том числе разумные ситуации. Нельзя ничего исключать. Здесь могут пойти ва-банк, хотя не знаю, насколько это реально", - добавил он.