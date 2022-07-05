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Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин - РИА Новости, 05.07.2022
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Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин
Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин - РИА Новости, 05.07.2022
Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин
Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:23
2022-07-05T21:23
лондон
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической обстановке нельзя ничего исключать, и британские власти могут пойти ва-банк, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Много спекуляций вокруг этого сюжета. ... Речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна. Речь не идет о конфискации государственных активов. ... Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", - сказал Келин в эфире "России 24".Он добавил, что Лондон является финансовой столицей мира, и если конфискация произойдет, то это ударит по авторитету города и страны как финансовой столицы, поэтому на такой шаг вряд ли решатся.
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лондон
21:23 05.07.2022
 
Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин

Посол России в Великобритании Келин: Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической обстановке нельзя ничего исключать, и британские власти могут пойти ва-банк, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Много спекуляций вокруг этого сюжета. ... Речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна. Речь не идет о конфискации государственных активов. ... Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", - сказал Келин в эфире "России 24".
Вестминстерский дворец, Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 20:14
Великобритания расширила санкции против России
Он добавил, что Лондон является финансовой столицей мира, и если конфискация произойдет, то это ударит по авторитету города и страны как финансовой столицы, поэтому на такой шаг вряд ли решатся.
"Хотя в нынешней политической обстановке мы многое видим, что политические интересы перекрывают любые разумные доводы, и в том числе разумные ситуации. Нельзя ничего исключать. Здесь могут пойти ва-банк, хотя не знаю, насколько это реально", - добавил он.
 
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