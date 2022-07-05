https://ria.ru/20220705/kelin-1800535881.html

Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин

Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин - РИА Новости, 05.07.2022

Лондон вряд ли решится на конфискацию активов России, заявил Келин

Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:23

2022-07-05T21:23

2022-07-05T21:23

лондон

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, это подорвет его авторитет как финансовой столицы мира, хотя в нынешней политической обстановке нельзя ничего исключать, и британские власти могут пойти ва-банк, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин."Много спекуляций вокруг этого сюжета. ... Речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна. Речь не идет о конфискации государственных активов. ... Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет", - сказал Келин в эфире "России 24".Он добавил, что Лондон является финансовой столицей мира, и если конфискация произойдет, то это ударит по авторитету города и страны как финансовой столицы, поэтому на такой шаг вряд ли решатся.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800203056.html

лондон

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лондон