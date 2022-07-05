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Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров - РИА Новости, 05.07.2022
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Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров
Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров - РИА Новости, 05.07.2022
Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров
Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции, сообщил казахстанский вице-премьер, министр торговли и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:19
2022-07-05T17:19
экономика
цены на нефть
азербайджан
казахстан
нур-султан
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НУР-СУЛТАН, 5 июл – РИА Новости. Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции, сообщил казахстанский вице-премьер, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.Согласно сообщению пресс-службы минторговли, в Нур-Султане во вторник состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На заседании Султанов отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана."Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров на экспорт. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан, 23 компании – производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности, переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.По данным казахстанской стороны, за последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза и составила более 330 миллионов долларов. По итогам января-мая текущего года этот тренд сохраняет динамику, внешний товарооборот увеличился более чем в 3 раза до 161,4 миллиона долларов.Согласно справочной информации, на текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Кроме того, Казахстан начал доставлять в Азербайджан лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения. Импорт азербайджанской продукции также растет, Казахстан стал закупать плавучие средства, трубы, насосы.
https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html
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экономика, цены на нефть, азербайджан, казахстан, нур-султан
17:19 05.07.2022
 
Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров

Вице-премьер Казахстана: Нур-Султан выбрал Баку целевым рынком для экспорта промтоваров

© Flickr / Alex J. ButlerФлаг Казахстана. Архивное фото
Флаг Казахстана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Flickr / Alex J. Butler
Флаг Казахстана. Архивное фото. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 5 июл – РИА Новости. Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции, сообщил казахстанский вице-премьер, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
Согласно сообщению пресс-службы минторговли, в Нур-Султане во вторник состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На заседании Султанов отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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"Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров на экспорт. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан, 23 компании – производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности, переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.
По данным казахстанской стороны, за последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза и составила более 330 миллионов долларов. По итогам января-мая текущего года этот тренд сохраняет динамику, внешний товарооборот увеличился более чем в 3 раза до 161,4 миллиона долларов.
Согласно справочной информации, на текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Кроме того, Казахстан начал доставлять в Азербайджан лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения. Импорт азербайджанской продукции также растет, Казахстан стал закупать плавучие средства, трубы, насосы.
Представитель Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Олег Печенкин на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 13:07
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ЭкономикаЦены на нефтьАзербайджанКазахстанНур-Султан
 
 
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