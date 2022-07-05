https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800474492.html

Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров

Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров - РИА Новости, 05.07.2022

Казахстан выбрал Азербайджан целевым рынком для экспорта промтоваров

Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции, сообщил казахстанский вице-премьер, министр торговли и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:19

2022-07-05T17:19

2022-07-05T17:19

экономика

цены на нефть

азербайджан

казахстан

нур-султан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129435/81/1294358154_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c91de6ed635006d5c929cab9bcf3505b.jpg

НУР-СУЛТАН, 5 июл – РИА Новости. Казахстан выбрал Азербайджан в качестве целевого рынка для экспорта своей промышленной продукции, сообщил казахстанский вице-премьер, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.Согласно сообщению пресс-службы минторговли, в Нур-Султане во вторник состоялось 18-е заседание казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. На заседании Султанов отметил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынок Азербайджана."Министерством торговли и интеграции активно реализуется программа экспортной акселерации, которая предусматривает подготовку и сопровождение экспортеров на экспорт. В текущем году целевым рынком выбран Азербайджан, 23 компании – производители химической, машиностроительной, пищевой и легкой промышленности, переходят в активную фазу переговоров с азербайджанскими партнерами", - цитирует пресс-служба слова вице-премьера.По данным казахстанской стороны, за последний год взаимная торговля между странами выросла в 3 раза и составила более 330 миллионов долларов. По итогам января-мая текущего года этот тренд сохраняет динамику, внешний товарооборот увеличился более чем в 3 раза до 161,4 миллиона долларов.Согласно справочной информации, на текущий момент вырос экспорт пшеницы, риса, увеличились поставки железнодорожных локомотивов, плоского проката. Кроме того, Казахстан начал доставлять в Азербайджан лом черных металлов, рельсы, минеральные удобрения. Импорт азербайджанской продукции также растет, Казахстан стал закупать плавучие средства, трубы, насосы.

https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html

https://ria.ru/20220704/perspektivy-1800079612.html

азербайджан

казахстан

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, азербайджан, казахстан, нур-султан