https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800250185.html

Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции

Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции - РИА Новости, 05.07.2022

Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции

Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:29

2022-07-05T07:29

2022-07-05T07:49

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НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил законодательство, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.Министр пояснил, что для начала правовую оценку сложившейся ситуации должна дать турецкая сторона. "Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и там все понятно будет, какие санкционные ограничения были. Там оценку дадут сразу, и тогда понятно будет, есть ли правовые последствия (и основания - ред.) для расторжения контракта и возврата судна", - сказал Ускенбаев.Министр предложил дождаться рассмотрения вопроса, который сейчас находится "в правовом поле". "Как только они дадут правовую оценку, мы соответственно будем решение принимать о расторжении договора или не расторжении", - подчеркнул он.Министр также напомнил, что национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) уже довела до общественности информацию, что его судно "Жибек жолы" было передано в аренду российской компании, которая не находилась под санкциями. По его данным, по заявлению КТЖ расследованием этой ситуации занимается и казахстанская прокуратура.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/turtsiya-1800059953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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