https://ria.ru/20220705/kazakhstan-1800250185.html
Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции - РИА Новости, 05.07.2022
Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:29
2022-07-05T07:29
2022-07-05T07:49
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НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил законодательство, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.Министр пояснил, что для начала правовую оценку сложившейся ситуации должна дать турецкая сторона. "Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и там все понятно будет, какие санкционные ограничения были. Там оценку дадут сразу, и тогда понятно будет, есть ли правовые последствия (и основания - ред.) для расторжения контракта и возврата судна", - сказал Ускенбаев.Министр предложил дождаться рассмотрения вопроса, который сейчас находится "в правовом поле". "Как только они дадут правовую оценку, мы соответственно будем решение принимать о расторжении договора или не расторжении", - подчеркнул он.Министр также напомнил, что национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) уже довела до общественности информацию, что его судно "Жибек жолы" было передано в аренду российской компании, которая не находилась под санкциями. По его данным, по заявлению КТЖ расследованием этой ситуации занимается и казахстанская прокуратура.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, россия, турция
07:29 05.07.2022 (обновлено: 07:49 05.07.2022)
Казахстан может расторгнуть аренду своего сухогруза, задержанного в Турции
Казахстанский министр Ускенбаев заявил о возможности расторгнуть аренду судна "Жибек жолы"
НУР-СУЛТАН, 5 июл - РИА Новости. Казахстанская сторона может расторгнуть договор аренды своего сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит, что арендатор судна нарушил законодательство, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.
"Позиция казахстанской стороны - мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду, естественно, есть ограничения, что он (арендатор - ред.) не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано", - сказал Ускенбаев во вторник журналистам в кулуарах правительства.
Министр пояснил, что для начала правовую оценку сложившейся ситуации должна дать турецкая сторона. "Турецкая сторона, если она занимается этим вопросом, выяснит происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял этот груз, и там все понятно будет, какие санкционные ограничения были. Там оценку дадут сразу, и тогда понятно будет, есть ли правовые последствия (и основания - ред.) для расторжения контракта и возврата судна", - сказал Ускенбаев.
Министр предложил дождаться рассмотрения вопроса, который сейчас находится "в правовом поле". "Как только они дадут правовую оценку, мы соответственно будем решение принимать о расторжении договора или не расторжении", - подчеркнул он.
Министр также напомнил, что национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги, КТЖ) уже довела до общественности информацию, что его судно "Жибек жолы" было передано в аренду российской компании, которая не находилась под санкциями. По его данным, по заявлению КТЖ расследованием этой ситуации занимается и казахстанская прокуратура.