https://ria.ru/20220705/karta-1800240967.html

Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Алиханов предложил подарить президенту Польши карту - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов предложил подарить президенту Польши карту

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:03

2022-07-05T03:03

2022-07-05T11:01

в мире

нато

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800300349_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_48a011dce8577a33b399ae0c09c94c65.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО.Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве, заявил, что Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО."Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш", — добавил губернатор.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества. В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев говорил РИА Новости, что Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом.

https://ria.ru/20220513/nato-1788392467.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Может, Дуда что-то знает, чего я не знаю" – Алиханов предложил подарить президенту Польши карту Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что он готов подарить польскому президенту Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО 2022-07-05T03:03 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, польша, россия