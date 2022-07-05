https://ria.ru/20220705/karta-1800240967.html
Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Алиханов предложил подарить президенту Польши карту - РИА Новости, 05.07.2022
Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:03
2022-07-05T03:03
2022-07-05T11:01
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил подарить карту президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО.Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики в понедельник в Варшаве, заявил, что Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО."Могу Дуде карту даже подарить, там и Крым наш", — добавил губернатор.Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс регион Балтийского моря рискует превратиться в арену военного соперничества. В свою очередь, вице-спикер Совфеда Константин Косачев говорил РИА Новости, что Россия не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей, Арктики "охотникам до чужого добра", страны НАТО могут даже не мечтать об этом.
https://ria.ru/20220513/nato-1788392467.html
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Может, Дуда что-то знает, чего я не знаю" – Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал РИА Новости, что он готов подарить польскому президенту Дуде, назвавшему Балтику внутренним морем НАТО
2022-07-05T03:03
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, нато, польша, россия
03:03 05.07.2022 (обновлено: 11:01 05.07.2022)
Алиханов предложил подарить президенту Польши карту
Губернатор Алиханов предложил подарить назвавшему Балтику внутренним морем НАТО Дуде карту