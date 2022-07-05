https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800239255.html
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
У берегов Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 05.07.2022
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:49
2022-07-05T01:49
2022-07-05T10:36
происшествия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10.21 по местному времени (1.21 мск) в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 27 километров, следует из данных геофизической службы.Толчок магнитудой 4,7 зафиксировали на том же месте в 9.51 (00.51 мск) на глубине 18 километров.Еще одно землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.27 (01.27 мск).
https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости - туризм
01:49 05.07.2022 (обновлено: 10:36 05.07.2022)
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 5,2 балла
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10.21 по местному времени (1.21 мск) в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 27 километров, следует из данных геофизической службы.
Толчок магнитудой 4,7 зафиксировали на том же месте в 9.51 (00.51 мск) на глубине 18 километров.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.27 (01.27 мск).