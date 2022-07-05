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У берегов Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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У берегов Камчатки произошли три землетрясения
У берегов Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 05.07.2022
У берегов Камчатки произошли три землетрясения
Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:49
2022-07-05T10:36
происшествия
туризм
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10.21 по местному времени (1.21 мск) в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 27 километров, следует из данных геофизической службы.Толчок магнитудой 4,7 зафиксировали на том же месте в 9.51 (00.51 мск) на глубине 18 километров.Еще одно землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.27 (01.27 мск).
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происшествия, новости - туризм
01:49 05.07.2022 (обновлено: 10:36 05.07.2022)
 
У берегов Камчатки произошли три землетрясения

У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 5,2 балла

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10.21 по местному времени (1.21 мск) в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 27 километров, следует из данных геофизической службы.
Толчок магнитудой 4,7 зафиксировали на том же месте в 9.51 (00.51 мск) на глубине 18 километров.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.27 (01.27 мск).
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 05:28
В проливе Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином произошло землетрясение
 
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