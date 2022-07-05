https://ria.ru/20220705/kamchatka-1800239255.html

У берегов Камчатки произошли три землетрясения

У берегов Камчатки произошли три землетрясения - РИА Новости, 05.07.2022

У берегов Камчатки произошли три землетрясения

Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:49

2022-07-05T01:49

2022-07-05T10:36

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл - РИА Новости. Три подземных толчка магнитудой до 5,2 произошли за час утром во вторник у восточного побережья полуострова Камчатка, сообщили в региональном филиале геофизической службы РАН.Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10.21 по местному времени (1.21 мск) в 11 километрах от поселка Усть-Камчатск на глубине 27 километров, следует из данных геофизической службы.Толчок магнитудой 4,7 зафиксировали на том же месте в 9.51 (00.51 мск) на глубине 18 километров.Еще одно землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 10.27 (01.27 мск).

https://ria.ru/20220702/zemletryasenie-1799738340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новости - туризм