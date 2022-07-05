https://ria.ru/20220705/kaliningrad-1800288403.html

Алиханов предупредил ЕС о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита

Алиханов предупредил ЕС о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов предупредил ЕС о наличии "крайнего ответа" на блокировку транзита

У России есть "крайний" экономический ответ на блокирование транзита грузов в Калининградскую область через Литву, заявил РИА Новости губернатор региона Антон... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:12

2022-07-05T10:12

2022-07-05T11:26

экономика

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

калининградская область

антон алиханов

калининград

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/02/1561750279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7e9703debf65e686ce0786c2e010b7d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 5 июл — РИА Новости. У России есть "крайний" экономический ответ на блокирование транзита грузов в Калининградскую область через Литву, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов."Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать. Надеюсь на их благоразумие", — сказал чиновник.Он подчеркнул, что европейцы ставят регион в такие условия, которые ограничивают в том числе гуманитарные возможности и нормальное существование. Нарастает инфляционное давление, ухудшается жизнь более миллиона человек, указал губернатор.Он не исключил, что в вопросе транзита литовские власти могут добиваться дополнительных уступок и помощи от ЕС и НАТО, поэтому Вильнюс политизирует ситуацию.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград некоторых категорий грузов, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, перешла к агрессивным действиям. Посла ЕС в России Маркуса Эдерера вызвали на Смоленскую площадь и предупредили об ответных мерах в случае отказа возобновить транспортировку.Как позднее объявил Алиханов, появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220705/karta-1800240967.html

россия

калининградская область

калининград

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, калининградская область, антон алиханов, калининград, литва