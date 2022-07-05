10:03 05.07.2022 (обновлено: 10:04 05.07.2022)
Алиханов назвал ограничение транзита в Калининград вражескими действиями ЕС
Алиханов: ограничивая транзит, ЕС действует вражеским образом, ухудшая жизнь людей
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Ограничивая транзит в Калининград, ЕС действует вражеским образом, ухудшает жизнь миллиона человек, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные, в том числе, возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона с лишним человек. О каком хорошем, добром отношении к своим соседям можно говорить? Ведь у нас нормальные отношения, во всяком случае с людьми, на уровне человеческого общения. С чего вдруг руководители стали желать экономически задушить наш регион?" - заявил Алиханов.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.